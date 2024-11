Combien coûte la réparation d'un iPhone 16 chez Apple ?

Apple propose son propre service de réparation interne. Plongeons-nous dans la grille tarifaire de la marque pour comprendre les coûts de réparation d'un iPhone 16, mais aussi des modèles précédents. Une chose est certaine : plus l'iPhone est cher, plus sa réparation est coûteuse.

Le prix de l'erreur

Casser son iPhone est une expérience déplaisante. Non seulement on ne peut pas se passer de son téléphone, mais on sait aussi qu'Apple facture une somme conséquente pour les réparations. Récemment, Apple a encore augmenté le coût du remplacement de la batterie du dernier modèle. C'est l'occasion de faire le point sur les tarifs de réparation d'Apple pour l'iPhone.

iPhone 16

Réparations iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max AppleCare+ Écran fissuré (avant uniquement) 339 € 405 € 405 € 489 € 29 € Dommage au niveau du verre arrière 199 € 229 € 199 € 229 € 29 € Écran fissuré et dommage au niveau du verre arrière 479 € 549 € 519 € 609 € 58 € Batterie 109 € 109 € 135 € 135 € 0 € Appareil photo arrière 199 € 199 € 299 € 299 € 99 € Autres dommages 659 € 729 € 799 € 899 € 99 €

iPhone 15

Réparations iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max AppleCare+ Écran fissuré (avant uniquement) 339 € 405 € 405 € 489 € 29 € Dommage au niveau du verre arrière 199 € 229 € 199 € 229 € 29 € Écran fissuré et dommage au niveau du verre arrière 479 € 549 € 519 € 609 € 58 € Batterie 109 € 109 € 109 € 109 € 0 € Appareil photo arrière 199 € 199 € 259 € 299 € 99 € Autres dommages 659 € 729 € 799 € 859 € 99 €

iPhone 14

Réparations iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max AppleCare+ Écran fissuré (avant uniquement) 339 € 405 € 405 € 489 € 29 € Dommage au niveau du verre arrière 199 € 229 € 599 € 669 € 29 € Écran fissuré et dommage au niveau du verre arrière 479 € 549 € 739 € 799 € 58 € Batterie 109 € 109 € 109 € 109 € 0 € Appareil photo arrière 199 € 199 € 259 € 259 € 99 € Autres dommages 659 € 729 € 799 € 859 € 99 €

Les points à retenir

L'iPhone 16 Pro a le changement de batterie le plus cher avec un prix de 135 € contre 109 € sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 14 Pro. Et tous les autres modèles d'ailleurs. Une augmentation de 26 €.

Grâce au titane sur les iPhone 15 Pro et iPhone 16 Pro, le prix du changement du verre arrière a chuté jusqu'à 440 € sur le Pro Max. Changer le verre arrière sur iPhone 14 Pro Max coûte 669 € et seulement 229 € sur iPhone 15 et 16 Pro Max. Idem pour le Pro avec une baisse de 400 €.

Tous les tarifs sont identiques sur les modèles Standard et Plus. Que ce soit l'iPhone 14, l'iPhone 15 ou l'iPhone 16, chaque réparation coûte le même prix. Idem pour les iPhone 14 Plus, iPhone 15 Plus et iPhone 16 Plus.

Le remplacement de l'appareil photo arrière de l'iPhone 16 Pro coûte 40 € de plus que sur l'iPhone 14 Pro et sur l'iPhone 15 Pro. 299 € contre 259 € pour les modèles précédents.

Avec AppleCare+, chaque réparation coûte au maximum 99 €, quel que soit le type de problème. De plus, cette assurance couvre même le remplacement de la batterie sans aucun frais supplémentaire lorsqu'elle est en dessous de 80 % de sa capacité d'origine.

AppleCare+

AppleCare+ propose une couverture pour les dommages accidentels avec une franchise de 29 € pour les écrans et le verre arrière, et 99 € pour d’autres types de dommages. Si vous ajoutez la couverture contre le vol et la perte, une franchise supplémentaire de 129 € s’applique par incident.



En France, le prix d’AppleCare+ pour un iPhone 16 varie selon le modèle :

iPhone 16 et iPhone 16 Plus : 229 € pour une couverture de deux ans ou 11,49 € par mois.

: 229 € pour une couverture de deux ans ou 11,49 € par mois. iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max : 299 € pour deux ans ou 14,99 € par mois.

Conclusion

Apple maintient une politique de prix stable pour les réparations de ses iPhone standard et Plus, sans augmentation depuis trois ans. Pour les modèles Pro, l'utilisation du titane a réduit le coût des réparations du verre arrière. Toutefois, Apple a augmenté les tarifs pour le remplacement de la batterie et de l'appareil photo arrière des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.