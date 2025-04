Réorganisation chez Apple : de nouveaux visages à la tête d'Apple Music et des Affaires Globales

Dans un mouvement stratégique désormais habituel, Apple procède à un remaniement significatif de ses équipes dirigeantes. Cette fois-ci, ce sont les divisions Apple Music et Affaires Globales qui connaissent une restructuration importante, alors que l'entreprise à la pomme cherche continuellement à optimiser ses opérations face aux défis mondiaux.

Un duo à la barre d'Apple Music

La division musicale d'Apple connaît un changement notable avec l'installation d'une direction bicéphale. Rachel Newman, cadre expérimentée de longue date chez Apple, partagera désormais les responsabilités avec Ole Obermann, ancien responsable musical de TikTok. Ce tandem reportera directement à Oliver Schusser, qui conserve la supervision d'Apple Music tout en gérant parallèlement Apple TV+ et les initiatives sportives de la marque, dont Fitness+.

Cette restructuration semble avoir pour objectif principal d'alléger la charge de travail de Schusser, qui jongle entre plusieurs responsabilités majeures, notamment la marque Beats et les services internationaux. Dans un contexte où les services constituent un moteur de croissance essentiel pour Apple face au ralentissement des ventes de matériel, cette réorganisation pourrait insuffler une nouvelle dynamique à la plateforme musicale, principal concurrent de Spotify.

Redistribution des cartes pour les Affaires Globales

Du côté des relations gouvernementales, Apple redessine également son organigramme. Dans un contexte de pression réglementaire croissante à travers le monde, l'entreprise californienne ajuste sa structure pour mieux naviguer dans ces eaux tumultueuses.

Les responsables des équipes européenne et asiatique, Matt Browne et Elizabeth Hernandez, ne reporteront plus à Nick Ammann, vice-président des politiques globales, mais directement à Lisa Jackson, ancienne de l'administration Obama qui répond elle-même au PDG Tim Cook. En parallèle, Ammann conservera la supervision des équipes indiennes et chinoises, dirigées respectivement par Virat Bhatia et Frank Fan, et restera l'interlocuteur privilégié de l'administration Trump, comme lors du premier mandat présidentiel.

Cette réorganisation intervient alors qu'Apple fait face à des défis majeurs en Europe, où l'Union Européenne multiplie les amendes et les exigences de modifications de ses systèmes d'exploitation. La société doit également gérer des enjeux concurrentiels au Japon et en Corée du Sud, sans oublier le récent différend de cinq mois avec l'Indonésie, qui s'est conclu par un compromis impliquant la fabrication locale de certains composants d'AirTags et d'AirPods Max. Surtout, Apple est l'entreprise américaine qui reste la plus exposée au tarifs douaniers américains, et la position des produits de Tim Cook aux Etats-Unis est largement menacée.

À l'approche de la publication de ses résultats trimestriels ce jeudi, Apple semble ainsi se préparer à affronter un avenir où sa division Services jouera un rôle toujours plus crucial dans sa stratégie de croissance globale.