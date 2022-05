MacRumors a testé le programme d'auto-réparation d'Apple sur un iPhone 12 mini

La semaine dernière, Apple a annoncé le lancement d'un nouveau programme d'auto-réparation, conçu pour permettre aux propriétaires d'iPhone 12, d'iPhone 13 et d'iPhone SE de réparer eux-mêmes leurs appareils à l'aide de manuels, d'outils et de pièces de rechange provenant directement d'Apple. Comme nous l'avions vu, le self-service permet de louer près de 40 kg d'outils pour réaliser l'opération.

Nos confrères de MacRumors ont été très prompt à faire la demande auprès d'Apple pour tester le nouveau programme de réparation en libre-service. Pour juger de la simplicité d'auto-réparation d'un produit à Apple, ils ont demandé à leur vidéaste, Dan Barbera, de commander un kit de réparation pour remplacer la batterie de son iPhone 12 mini. Dan se décrit comme l'opposé d'un bricoleur et il n'a jamais fait de réparation d'iPhone auparavant, ce qui permet de situer un peu le niveau de cette personne courageuse.

Le contexte dépeint par les journalistes américains :

Pour commencer, nous avons commandé un kit et des composants le jour où le programme a été lancé, et nous l'avons reçu peu de temps après, donc le délai d'exécution pour ce dont nous avions besoin était assez rapide. Il convient de noter que pour la plupart des réparations, vous avez besoin des pièces et du kit de réparation d'Apple. Le kit de réparation se présente sous la forme de deux paquets distincts, et les deux boîtes pèsent la somme énorme de 79 livres (38 kg environ). Vous en disposez pendant une semaine avant de devoir le renvoyer via UPS, sinon Apple vous facture 1300 $.

Le coût de la réparation

Alors que Dan explique que le poids du matériel est un handicap (un kit de réparation de 20 kg et un deuxième kit de réparation de 15 kg environ), le prix demandé est de 49 $ pour le kit et 70,99 $ pour le lot de batteries de l'iPhone 12 mini. À noter qu'Apple vous rembourse 24,15 $ si vous renvoyez les composants usagés.



Cela signifie qu'il faut débourser un total de 95,84 $ pour remplacer la batterie de l'iPhone 12 mini, et comparativement, les Apple Store vous proposent la même chose pour 69 $. Ce n'est donc pas rentable de le faire soi-même. Bien évidemment, la location du kit d'outils n'est pas obligatoire, mais le manuel fourni par Apple ne prend en compte que ses propres ustensiles. Logique.



MacRumors nous rappelle qu'on peut acheter tous les outils individuellement afin de les avoir sous la main pour les réparations, mais les composants d'Apple sont chers. Un presse-batterie coûte 115 $, un tournevis dynamométrique 99 $, une pochette chauffante pour le retrait de l'écran 116 $ et une presse pour écran 216 $, et tous ces outils sont nécessaires pour retirer la batterie selon le manuel de réparation d'Apple. Cela peut être intéressant pour une boutique indépendante, pas un particulier.

Un processus de réparation difficile

Pour en revenir au au processus de réparation proprement dit, Dan l'a trouvé difficile, même avec les instructions et les outils d'Apple. Il était frustrant d'entrer dans l'appareil, et il manquait dans le kit des éléments requis par le manuel, comme des pinces et des gants de protection contre la chaleur. Sans parler du temps passé...

Dan a dû se rendre au magasin à deux reprises pour se procurer d'autres fournitures et, de ce fait, la réparation a pris la majeure partie de la journée. Le traitement de l'adhésif a pris beaucoup de temps et a presque mis fin à l'auto-réparation.

Conclusion, pour la grande majorité des clients, il est probablement préférable de faire réparer son téléphone par un professionnel plutôt que d'essayer de le bricoler soi-même. Cela est particulièrement vrai pour les réparations d'éléments tels que la batterie et l'écran, qui sont généralement moins chers à remplacer par Apple.

Les réparations intéressantes à faire soi-même

Si vous êtes un tant soit peu manuel, vous pouvez économiser de l'argent si vous avez besoin de réparer un appareil photo, le moteur Taptic ou un haut-parleur, mais assurez-vous d'étudier le manuel et de savoir dans quoi vous vous engagez. Avant toute chose, assurez-vous de regarder la vidéo complète de Dan ci-dessous pour avoir une vision complète du processus de réparation et de ce qu'il implique :