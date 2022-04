Apple ouvre la réparation en libre-service aux USA (pièces, manuel et support)

Alban Martin

Apple a annoncé aujourd'hui que le service de réparation en libre-service était désormais disponible, fournissant des manuels de réparation et des pièces et outils Apple d'origine par le biais de l'Apple Self Service Repair Store. Le service Self Service Repair est disponible aux États-Unis et sera étendu à d'autres pays - en commençant par l'Europe - dans le courant de l'année.

Un service complet pour réparer son iPhone

La nouvelle boutique en ligne (selfservicerepair.com) propose plus de 200 pièces et outils individuels, permettant aux clients qui ont l'expérience de la réparation des appareils électroniques d'effectuer des interventions sur les gammes iPhone 12 et iPhone 13 et iPhone SE 2022, comme l'écran, la batterie et l'appareil photo. Si vous êtes intéressés, voici les manuels accessibles à date :

Bientôt le même service pour réparer son Mac

Plus tard dans l'année, le programme comprendra également des manuels, des pièces et des outils pour effectuer des réparations sur les ordinateurs Mac équipés du silicium Apple.

Pour lancer le processus de réparation en libre-service, le client doit d'abord consulter le manuel de réparation du produit qu'il souhaite réparer en se rendant sur support.apple.com/self-service-repair. Il peut ensuite se rendre dans l'Apple Self Service Repair Store et commander les pièces et outils nécessaires.

Des pièces Apple uniquement

Chaque pièce d'origine Apple est conçue et fabriquée pour chaque produit et subit des tests approfondis afin de garantir une qualité, une sécurité et une fiabilité optimales. Les pièces sont les mêmes - au même prix - que celles disponibles auprès du réseau de réparateurs agréés d'Apple. Pour certaines réparations, les clients recevront un crédit lorsqu'ils renverront une pièce remplacée pour recyclage.

De la même manière, les outils Apple mis à la disposition des clients sur le magasin de réparation en libre-service sont les mêmes que ceux utilisés par le réseau de réparateurs Apple. Ils sont conçus sur mesure pour aider à fournir les meilleures réparations possibles pour les produits du constructeur, et sont conçus pour résister aux rigueurs des opérations de réparation professionnelles à grand volume, où la sécurité et la fiabilité sont la priorité absolue. Les outils de haute qualité proposés par Self Service Repair comprennent des tournevis dynamométriques, des plateaux de réparation, des presses à écran et à batterie, et bien plus encore.



Apple proposera des kits de location d'outils au prix de 49 dollars, afin que les clients qui ne souhaitent pas acheter d'outils pour une seule réparation puissent toujours avoir accès à ces outils de réparation professionnels. Les kits de location d'une semaine seront expédiés gratuitement aux clients.

Apple veut (et doit) faciliter le droit à la réparation

Si Apple explique que le nouveau service de réparation en libre-service s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la marque pour élargir l'accès aux réparations, c'est aussi un moyen de se plier à des demandes de plus en plus insistantes aux quatre coins du monde quand au droit à la réparation, à la lutte contre l'obsolescence programmée et à la protection de l'environnement.

Au cours des trois dernières années, Apple a presque doublé le nombre de centres de service ayant accès aux pièces d'origine Apple, aux outils et à la formation, dont plus de 3 000 prestataires de réparation indépendants. Un réseau mondial de plus de 5 000 prestataires de services agréés Apple prend en charge plus de 100 000 techniciens actifs. Ainsi, aux États-Unis, huit clients Apple sur dix se trouvent à moins de 20 minutes d'un prestataire de services agréé.

Enfin, Apple a également publié un document intitulé "Expanding Access to Safe, Reliable, and Secure Service and Repair", qui détaille l'approche adoptée par Apple pour concevoir des produits durables et améliorer l'accès aux réparations.