Le programme de réparation en libre-service d'Apple inclut désormais l'iMac, le Mac mini...

En avril 2022, Apple a révolutionné la réparation de ses produits en permettant aux consommateurs de réparer eux-mêmes leurs appareils avec des tutoriels, des outils et des pièces officielles livrées à leur domicile. Ce programme inédit dans l'histoire d'Apple évolue aujourd'hui avec l'ajout de nouveaux produits que l'on peut réparer à la maison !

Une avancée supplémentaire

Selon Six Colors, le Studio Display et les ordinateurs de bureau Mac sont désormais ajoutés dans le programme de réparation en libre-service d'Apple, mais uniquement aux États-Unis pour commencer. Voici les produits qui sont éligibles au programme de réparation pour les consommateurs américains :

iPhone SE

iPhone 12

iPhone 13

M1 MacBook Air

M1 MacBook Pro

Mac Studio

Mac mini M1

Studio Display

M1 iMac

Comme pour les iPhone, Apple enverra des pièces, des manuels explicatifs ainsi que des outils pour permettre aux clients de réparer leur Mac sans intervention d'un Apple Store ou centre de réparation.

Il y a quelques semaines, Apple a ouvert son programme de réparation à domicile en Europe, les clients situés en France, Allemagne, Italie, Pologne, Espagne, Royaume-Uni, Suède et Belgique peuvent gérer eux-mêmes la réparation de leur iPhone 12 et iPhone 13. Une gigantesque avancée !

Cela a déjà ravi les consommateurs qui habitent loin d'un Apple Store ou qui préfèrent se débrouiller tout seuls pour gagner du temps et éviter de se déplacer.

Quand vous faites une demande de réparation en libre-service, Apple vous expédie par un transporteur privé les pièces qui seront nécessaires pour la réparation, les outils utilisés en Apple Store ainsi que les manuels qui vous permettront de réaliser votre réparation avec succès.



Pour le moment, nous n'avons aucune date du déploiement de la prise en charge des Mac dans le programme de réparation en libre-service européen. Il y a de fortes chances qu'Apple propose cela dans les pays mentionnés ci-dessus au cours des prochains mois. Pour l'entreprise, c'est un avantage considérable, car cela diminue les prestations techniques dans ses centres de réparation et dans les Apple Store.