Apple prolonge le programme de réparation des iPhone 12 ayant un problème de son

Apple a prolongé son programme de réparation pour les modèles iPhone 12 et iPhone 12 Pro rencontrant des problèmes de son liés au haut-parleur avant.



Le programme couvre désormais les appareils iPhone 12 ou iPhone 12 Pro concernés jusqu'à trois ans après la première vente de l'appareil, contre deux ans maximum auparavant, selon Apple. La prolongation d'un an s'applique dans le monde entier.

Vous avez un an de plus pour faire réparer votre iPhone 12

Apple a lancé le programme de réparation en août 2021 après que la société ait déterminé qu'un "très faible pourcentage" d'iPhone 12 et d'iPhone 12 Pro pouvait rencontrer des problèmes de son en raison d'un composant susceptible de tomber en panne sur le module de l'écouteur, également appelé récepteur. Le problème peut faire en sorte que le composant n'émette pas de son pendant les appels téléphoniques, ce qui est plutôt gênant pour entendre son interlocuteur.

Apple ou un fournisseur de services agréé par la société de Tim Cook réparera gratuitement les iPhone admissibles, la marche à suivre pour lancer le processus étant décrite sur le site d'Apple.

Votre iPhone sera examiné avant toute intervention pour vérifier qu’il est éligible à ce programme.

Les appareils concernés ont été fabriqués entre octobre 2020 et avril 2021, et le programme ne s'applique pas à l'iPhone 12 mini ou à l'iPhone 12 Pro Max, selon le constructeur américain. Ce qui veut dire que le composant en question est simplement commun aux iPhone 12 et iPhone 12 Pro qui partagent le même châssis et la même taille d’écran. D’ailleurs, l’iPhone 12 est en promotion à 759 euros en ce moment.

