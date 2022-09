Apple réapprovisionne les stocks de son iPhone 12 mini avant l'iPhone 14

L'Apple Store est désormais fermé avant l'événement "Far Out" du jour, mais nous avons déjà une information intéressante : Apple ne semble pas prêt à arrêter l'iPhone 12 mini.



La société a ajouté des modèles remis à neuf à sa boutique en ligne en juillet dernier, et un nouveau stock de téléphones reconditionnés vient d'être ajouté juste avant l'événement d'aujourd'hui. Un réapprovisionnement si proche du lancement de l'iPhone 14 suggère que la société prévoit peut-être de garder le premier "mini" disponible à la vente.

Apple n'abandonne pas l'iPhone 12 mini

Apple a réapprovisionné sa boutique en ligne avec des modèles iPhone 12 mini remis à neuf. Comme vous le savez certainement, les reconditionnements d'Apple sont restaurés à l'état neuf, et sont accompagnés d'une garantie d'un an. La seule chose que vous sacrifiez, c'est l'emballage plus basique.



Le format compact de l'iPhone 12 mini a séduit ceux qui voulaient les mêmes fonctionnalités que le dernier iPhone standard, mais dans une taille plus accessible.



Cependant, il semble que le mini n'ait pas été suffisamment populaire pour rester dans la gamme. Après un deuxième essai avec l'iPhone 13 Mini (qui améliorait l'autonomie), Apple devrait introduire un iPhone 14 Plus à la place d'un mini. L'iPhone 14 Plus devrait avoir les mêmes caractéristiques que l'iPhone 14 standard, mais avec un écran plus grand.

Toutefois, si vous souhaitez bénéficier des dernières fonctionnalités et d'un grand écran, vous devrez opter pour l'iPhone 14 Pro Max. Il offrira notamment :

Un écran 120 Hz capable de descendre à 1 Hz pour l'affichage permanent

Un nouveau design avec une découpe à la place de l'encoche

Un appareil photo principal de 48 Mpx

La possibilité de filmer en 8K

La charge rapide à 30 W

Un coloris violet



En attendant d'avoir la confirmation de tout cela ce soir, vous pouvez trouver l'iPhone 12 mini en super promotion, tout comme l'iPhone 13 mini à prix réduit. Et il n'est pas à exclure qu'Apple conserve au moins un des deux appareils à la vente tout en baissant les prix.



Rendez-vous dans quelques heures sur iPhoneSoft pour suivre le keynote Apple en direct.