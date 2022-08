Rumeur : l'iPhone 14 Max s'appellerait finalement l'iPhone 14 Plus !

Depuis plusieurs mois, les rumeurs mentionnent la sortie de quatre modèles d'iPhone 14, elles ont affirmé que l'iPhone 14, l'iPhone 14 Max, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max verront le jour au cours du mois de septembre. D'après une récente fuite, 3 noms sur les 4 cités ci-dessus seraient corrects, cependant ça semble bloquer pour "l'iPhone 14 Max" !

L'iPhone 14 Max = l'iPhone 14 Plus ?

Avec la gamme iPhone 14, Apple pourrait faire un retour en arrière en ce qui concerne les noms donnés aux iPhone pour les démarquer dans le catalogue. En effet, la firme de Cupertino a longtemps désigné ses smartphones aux grands écrans avec le mot "Plus", on se souvient de l'iPhone 6 Plus, de l'iPhone 7 Plus ou encore de l'iPhone 8 Plus.



Dès l'iPhone X, Apple a cessé de mentionner le mot "Plus" et l'a remplacé par le mot "Max", les consommateurs se sont très vite habitués à ce changement de nom, Apple a réussi à esquiver la confusion et l'incompréhension dans l'esprit de ses clients. Alors qu'on pensait le mot "Plus" définitivement exclu dans les noms des iPhone, il pourrait bien faire son retour !

Une rumeur qui vient d'une fuite visuelle

L'information a été divulguée par un utilisateur de Twitter qui aurait posté des photos de l'emballage de la coque d'Apple avec MagSafe. Au lieu de l'appellation "iPhone 14 Max", le nom "iPhone 14 Plus" apparaît sur le devant de la boîte.



Bien sûr, cette fuite pourrait être un fake, avec le nombre de faux accessoires qui circule en Chine, cette hypothèse n'est pas à exclure. Toutefois, comme ce nom a déjà été utilisé dans le passé, il est possible qu'il soit à nouveau utilisé par Apple pour créer une différence avec l'iPhone 14 Pro Max.



Cette année, l'iPhone 14 Plus/iPhone 14 Max devrait être le modèle qui rencontrera le plus de succès. Il sera doté de la même taille d'écran de 6,7 pouces que l'iPhone 14 Pro Max, bien que dépourvu de certaines de ses fonctionnalités. Avec la hausse de prix, l'iPhone 14 Max ou Plus devrait être présenté comme le meilleur choix pour le rapport qualité/prix.