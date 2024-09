Les iPhone 14 (et inférieurs) reconditionnés pourraient être interdits en Europe

Pour vendre des smartphones sur le sol de l’Union européenne, il va bientôt être nécessaire d’avoir le port USB-C. Pour répondre à cette exigence, Apple a intégré la « connectique unique » sur la gamme iPhone 15. Cependant, il y a un problème sur les iPhone de précédentes générations qui eux ont toujours la prise Lightning, cela crée un blocage pour le marché du reconditionnement qui va devoir se conformer à la règle et potentiellement bannir les iPhone qui n’ont pas de connectique USB-C.

Vers la fin des ventes d’iPhone 14 et modèles inférieurs sur le marché du reconditionné ?

La nouvelle directive européenne imposant l’utilisation des ports USB-C sur tous les appareils électroniques dès 2024 risque de bouleverser le secteur des smartphones reconditionnés, notamment en France. Cette mesure qui a pour objectif de réduire les déchets électroniques lors des migrations entre appareils Android vers iOS (ou inversement), pourrait rendre illégale l’importation de nombreux modèles reconditionnés encore équipés de ports Lightning.



La directive (UE) 2022/2380, qui entrera en vigueur le 28 décembre 2024, impose que tous les nouveaux appareils électroniques vendus en Europe soient équipés de ports USB-C. Cette directive provoque de nombreuses inquiétudes au sein de l’industrie du reconditionnement, particulièrement en France où ce secteur est en pleine expansion. Actuellement, environ 60 % des smartphones et tablettes reconditionnés vendus en France sont importés des États-Unis et de la Chine. Avec la mise en vigueur de la directive, ces appareils ne pourront plus être importés s’ils ne sont pas conformes à la nouvelle norme USB-C. Actuellement, seuls les iPhone 15 et 15 Pro respectent la loi.

Exclure les iPhone avec la connectique Lightning serait particulièrement délicat, surtout que le marché européen des appareils reconditionnés est en plein essor et devrait atteindre 22,6 milliards d’euros en 2024, marquant une croissance de 17,9 % par rapport à 2023.

Un réel défi pour le secteur des appareils reconditionnés

Avec l’arrivée de cette nouvelle réglementation, les reconditionneurs devront écouler leurs stocks actuels avant de pouvoir se conformer à la nouvelle norme. Cela pourrait entraîner une diminution de l’offre de produits reconditionnés, obligeant les consommateurs à se tourner vers des produits neufs, souvent plus chers et moins écologiques. Les entreprises de reconditionnement doivent donc s’adapter rapidement pour continuer à offrir des produits conformes et accessibles.



Bien que la directive européenne ait pour objectif de réduire les déchets électroniques, elle pourrait avoir des effets négatifs sur le marché du reconditionnement à court terme. Des entreprises sur le marché des smartphones reconditionnés estiment que les législations doivent tenir compte des réalités économiques et des dynamiques propres à chaque secteur. L’interdiction prématurée des iPhone avec une prise Lightning sur le marché du reconditionnement semble ne pas prendre en compte ces aspects, ce qui risque de nuire à une industrie pourtant écologique et économique.



