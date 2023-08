Bon plan : un iPhone 14 reconditionné jusqu'à 300 euros moins cher

Après les premières promotions sur le très populaire iPhone 14, qui permettaient d'économiser un peu plus d'une centaine d'euros, le dernier iPhone en date se trouve à un prix très attractif en reconditionné. Mieux que l'occasion, il s'agit d'un produit remis à neuf, avec une garantie d'un an, et à prix plus doux.

Si les iPhone 14 Pro se vendent bien malgré leur prix élevé (plus de 1 300 euros), c'est parce qu'Apple leur a réservé quelques nouveautés comme la Dynamic Island. Pourtant, les iPhone 14 de base sont loin d'être ridicules. Mais en mettant la barre à 1 000 euros, Apple a plombé les ventes initiales. C'est là que les soldes ou les produits reconditionnés entrent en jeu.

Pourquoi acheter l'iPhone 14

Son design haut de gamme, ses performances de haut vol et ses coloris uniques en font le meilleur allié des fans de la marque. Pour jouer, se divertir, travailler et communiquer, il n'y a pas mieux à ce prix chez Apple (et ailleurs).



Doté d'un superbe écran OLED, l'iPhone 14 offre des images éclatantes, des couleurs réalistes et des contrastes saisissants. Plongez au cœur de vos contenus préférés avec une qualité visuelle incomparable, qu'il s'agisse de vidéos, de jeux ou de photos.



Le processeur A15 qui anime l'iPhone 14 (et l'iPhone 14 Plus) garantit des performances fluides et réactives. Ceux qui n'aiment pas attendre en auront pour leur argent avec une latence imperceptible au quotidien.

De même, les photographes en herbe ont droit à des améliorations de pointe, l'appareil photo de l'iPhone 14 est encore plus performant en conditions de faible luminosité et offre une mise au point ultra-précise pour des clichés nets et clairs.



Grâce à une sécurité renforcée et à la protection de vos données personnelles, vous profiterez d'une expérience numérique en toute tranquillité. Mieux, les appels d'urgence par satellite et la détection d'accidents sont uniques sur le marché.



De plus, la longévité de la batterie de l'iPhone 14 est impressionnante, vous permettant de rester connecté toute la journée sans interruption. Vous pouvez compter sur une autonomie qui s'adapte à votre rythme de vie, pour profiter de toutes les fonctionnalités de l'iPhone sans compromis. La meilleure batterie sur un iPhone à ce jour.

Les points forts de l'iPhone 14 :

Un écran OLED précis et inégalé

Face ID toujours aussi pratique et sécurisé

Un double appareil photo de pointe

Une puce A15 explosive qui fait tourner les derniers jeux sans sourciller

Une autonomie record

Une finition en aluminium haut de gamme

Des coloris singuliers

Acheter l'iPhone 14 moins cher

Au lieu de 1 019 €, l'iPhone 14 en version 128 Go est moins cher en version reconditionnée chez le spécaliste et partenaire d'Apple, Back Market. La société de Tim Cook n'en vend d'ailleurs toujours pas sur son refurb officiel. Quoiqu'il en soit, il s'agit d'une réduction très intéressante qui peut être investie dans un accessoire utile comme une coque iPhone 14 ou bien dans un HomePod mini ou des AirPods.



Pour faire des économies, le site français propose un tas de modèles iPhone 14 à différents prix, selon l'état et l'ancienneté. Tous les modèles ont été contrôlés, nettoyés et restaurés. Si nécessaire, la batterie a été changée et la vitre de protection d'écran remplacée.



L'iPhone 14 Pro est à partir de 727 € chez Back Market dans tous les coloris, soit près de 300 euros de réduction !