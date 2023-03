Les premiers iPhone 14 Pro reconditionnés sont arrivés !

Après les premières promotions sur le très beau et très cher iPhone 14 Pro, qui permettaient d'économiser une centaine d'euros, le meilleur iPhone à l'heure actuelle est désormais disponible en reconditionné. Mieux que l'occasion, il s'agit d'un produit remis à neuf, avec une garantie d'un an, mais à prix plus doux.

Si les iPhone 14 et iPhone 14 Plus ont du mal à se vendre, c'est parce qu'Apple a privilégié les "Pro" sur la gamme 2022, leur attribuant toutes les nouveautés. Les deux modèles de base n'ont même pas eu droit à la nouvelle puce, encore moins à la nouvelle encoche.

Pourquoi acheter l'iPhone 14 Pro

Inutile de vous le rabâcher, c'est LE MEILLEUR iPhone du moment. L'iPhone 14 Pro est le plus recherché sur Internet, quelque soit la couleur, quelque soit la capacité de stockage. Son design haut de gamme, ses performances de haut vol et ses coloris uniques en font le meilleur allié des fans de la marque. Pour jouer, se divertir, travailler et communiquer, il n'y a pas mieux !

Les points forts de l'iPhone 14 Pro :

Un écran OLED précis, toujours allumé et rafraîchi à 120 Hz

Face ID dans la magnifique Dynamic Island pour une expérience unique

Un triple appareil photo avec un zoom optique x3

Un capteur LiDAR qui propulse l'AR à un autre niveau

Une puce A16 explosive qui fait tourner les derniers jeux sans sourciller

Une finition en acier haut de gamme

Des coloris élégants et exclusifs.

Résumer l'iPhone 14 Pro en une liste de points est difficile, alors consultez notre test complet de l'iPhone 14 Pro effectué à sa sortie.

Acheter l'iPhone 14 Pro moins cher

Au lieu de 1 329 €, l'iPhone 14 Pro en version 128 Go est moins cher en version reconditionnée chez Back Market. Une réduction toujours intéressante qui peut être investie dans un accessoires Apple comme une coque iPhone 14 ou un HomePod mini par exemple.



Pour faire des économies, le site français partenaire de nombreuses enseignes propose plusieurs iPhone 14 Pro à différents prix, selon l'état et l'ancienneté. Tous les modèles ont été contrôlés, nettoyés et restaurés. Si nécessaire, la batterie a été changée et la vitre de protection d'écran remplacée.



L'iPhone 14 Pro est à partir de 1249€ chez Back Market dans les quatre coloris, sachant qu'Apple ne propose pas ce modèle sur son refurb.