Apple a augmenté le prix du HomePod mini à 109€

Le lancement du nouveau HomePod 2 hier a surpris pas mal de clients, mais pour ceux qui sont en France, il a été accompagné d'une nouvelle moins agréable : le prix du HomePod mini a augmenté d'une dizaine d'euros. Et ce n'est pas tout, car la firme a également revu la grille de l'iMac M1.

+10% pour le HomePod mini

Comme beaucoup nous l'ont fait remarquer, Apple a réalisé une augmentation discrète du prix de 99 € à 109 €, ainsi qu'une hausse plus importante pour l'iMac. Ce dernier a vu son prix grimper de 150 € sur toutes les configurations.

Comme toujours, il convient de noter que les prix français (ou européens en général) incluent une taxe sur la valeur ajoutée de 20 % (TVA) et ne peuvent donc pas être comparés directement aux prix américains, qui sont hors taxes. C'est pour cela qu'Apple affiche toujours 99 $ sur le marché local.



Néanmoins, une hausse de 10% du prix ne devrait pas faire plaisir aux clients potentiels, sachant que l'inflation grève toujours le pouvoir d'achat des foyers (bien qu'elle commence à se calmer).

Payer le HomePod mini moins cher

Si vous souhaitiez acheter un HomePod mini, le mieux est de vous rendre sur le site de la Fnac où il est encore à 99 € (pour le moment).

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.