Apple ne travaille pas sur le nouveau HomePod Mini

Apple ne travaillerait actuellement pas sur une nouvelle version de sa petite enceinte intelligente, le HomePod mini. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la firme n’a aucune bonne raison de sortir un HomePod mini 2 dans les prochains mois voire années.

Aucune raison de sortir un HomePod mini 2

Dans la dernière édition de sa newsletter "Power On", le journaliste américain a expliqué qu'il pense qu'Apple ne travaille pas "activement" sur un successeur au HomePod mini, notamment en raison du peu de nouveautés du HomePod 2 sorti cette semaine :

Après les débuts d'un nouveau HomePod de taille normale, de nombreux utilisateurs ont commencé à demander une mise à jour du modèle mini. Mais à ce stade, je ne crois pas qu'Apple travaille activement sur un tel produit. Le dernier HomePod n'inclut pas de nouvelles fonctions majeures qui ne sont pas déjà présentes dans le mini à 99 dollars, il n'y a donc pas de raison évidente de mettre à jour le modèle. Bien sûr, il serait agréable d'obtenir plus de couleurs, un prix plus bas, et un meilleur son et de meilleurs microphones, mais les véritables améliorations doivent probablement être apportées sur le back-end - avec Siri et l'intégration des applications.

Le HomePod mini a été annoncé en octobre 2020 lors de l'événement iPhone 12 d'Apple. Face au succès de la petite enceinte à 99 €, Apple a retiré des étales son gros HomePod moins de six mois plus tard. Il aura fallu attendre cette semaine pour voir Apple relancer le HomePod de taille normale.



Le HomePod 2023 reprend un grand nombre de fonctionnalités qui étaient auparavant exclusives au HomePod mini, notamment une puce tirée de l’Apple Watch, une puce ultra large bande U1, la prise en charge de Thread, un capteur de température et d'humidité, et une surface tactile rétroéclairée plus grande qui s'illumine de bord en bord. Le grand modèle conserve la compatibilité Dolby Atmos et un meilleur rendu audio.



Les premiers avis n’ont pas trouvé qu’Apple avait amélioré le son du HomePod 2.