Google prépare une enceinte Nest avec puce UWB façon HomePod mini d'Apple

Google semble préparer une nouvelle enceinte intelligente Nest prenant en charge la connectivité à bande ultra-large (UWB), qui correspondra probablement à la fonction "Handoff" du HomePod d'Apple qui permet d'interagir avec un iPhone juste en s'approchant.

Bientôt une Nest avec ultra large bande ?

Le géant de la recherche développe actuellement plusieurs enceintes connectées dans le cadre des projets Fuchsia, Clover et Buckeye. Le premier semble être une troisième génération de Nest Mini, tandis que le second est principalement dirigé par le fabricant de puces Amlogic pour le compte de Google.



Mais ces dernières semaines, les développeurs de Google ont repris la main, notamment sur le projet Buckeye qui devrait déboucher sur une enceinte Nest en 2023. Le processeur et la puce audio plus haut de gamme suggèrent qu'il agirait soit comme un successeur du Nest Audio de 2019, soit quelque chose pour remplacer le Google Home Max de 2017.



Selon le code Fuchsia nouvellement publié, cette prochaine enceinte Nest - peut-être un "Nest Audio Pro" - sera équipée d'un support de la technologie UWB, ultra large bande.



Présent sur les iPhone depuis 2019 et l'iPhone 11, l'UWB est une connexion sans fil à courte portée qui permet des choses comme retrouver un AirTag manquant avec une précision de 5 à 10 centimètres ou servir de clé de voiture numérique comme dans les dernières BMW. Apple utilise également la technologie UWB pour alimenter "Handoff", un moyen de transférer la musique d'un iPhone à un HomePod mini en s'approchant, ou pour partager en AirDrop entre deux iPhone.

L'ultra large bande est en cours d'intégration chez Google

L'UWB est également disponible sur le Pixel 6 Pro et le Pixel 7 Pro, mais n'est pas utilisé pour beaucoup pour le moment, à part le partage à proximité. Cette semaine encore, lors de l'Android Dev Summit, Google a donné un aperçu plus direct de ce que l'UWB peut et devrait être en mesure de faire sur Android.



Sous Android 13, il a été découvert que Google préparait une fonction "Tap to Transfer". Ainsi, un nouvel indicateur vous demandait de vous "rapprocher" d'un haut-parleur particulier pour faire passer votre musique sur l'autre appareil. Mais rien n'a été annoncé à la sortie de la version finale.



Sachant maintenant que Google semble préparer un nouveau haut-parleur haut de gamme - avec UWB et une qualité audio apparemment plus élevée - il est clair que les efforts de l'équipe Pixel sur l'UWB et le "Tap to Transfer" ont abouti à une intégration plus étroite avec la division Nest.



Voilà qui pourrait fournir un argument supplémentaire pour l'écosystème de Google et sa gamme Nest, qui s'inspire clairement d'Apple.