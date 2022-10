Google présente ses Pixel 7 et Pixel 7 Pro à partir de 649 euros

Lors de son événement Made by Google 2022 aujourd'hui à New-York, la société a officiellement annoncé ses Pixel 7 et 7 Pro, la Pixel Watch, et plus encore. Voici ce qu'il faut retenir des concurrents des iPhone 14 propulsé par la puce personnalisée G2 Tensor et autres nouveautés.

Le Pixel 7 avec un APN de 50 mégapixels

Le Google Pixel 7 vient d'être officialisé comme le milieu de gamme Google pour 2022. Au rayon des nouveautés, ontrouve la puce Tensor G2, une caméra mise à jour, et plus encore, mais tout cela pour le même prix de 649 euros.

Sur le papier, le Google Pixel 7 partage beaucoup de choses avec le Pixel 6. Il a un écran FHD de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement plus rapide de 90 Hz, un capteur d'empreintes digitales sous l'écran reconduit ainsi qu'une luminosité maximale de 1 400 nits.



Vous trouverez également la même vitesse de charge à 21W avec fil et 20W sans fil sur le dernier Pixel Stand. Mais, fait intéressant, la capacité de la batterie a chuté à 4 355 mAh, contre une cellule de 4 600 mAh dans le précédent Pixel 6. Google livre également ce modèle avec 128 ou 256 Go de stockage et 8 Go de RAM.



Les changements sont à l'intérieur avec la puce Tensor G2 qui alimente le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro. Le processeur Tensor G2 est construit sur un processus de fabrication de 4 nm, il utilise trois clusters de cœur (2+2+4), l'unité de traitement Tensor (TPU) pour l'apprentissage automatique, et le coprocesseur de sécurité Titan M2. Le déverrouillage facial logiciel est également disponible en tandem avec un scanner d'empreintes digitales à l'écran.



Google ne fait pas de revendications audacieuses, mais cela devrait se traduire par des économies modérées sur la batterie et des performances légèrement meilleures aussi.



Vous trouverez également la prise en charge du Wi-Fi 6E+ sur le Pixel 7, juste à temps pour le nouveau Nest Wifi Pro. Google ajoute également le support d'un VPN intégré alimenté par Google One pour le Pixel 7, mais il ne sera pas disponible au lancement.



L'autre changement principal que vous verrez sur la fiche technique concerne les caméras. La configuration de la caméra arrière se compose toujours d'une caméra primaire de 50MP et d'une caméra ultra-large de 12MP, sans aucune capacité de téléobjectif (zoom) à proprement parler. L'appareil photo est également mis à jour avec la prise en charge du "flou cinématique" dans les vidéos et la prise en charge de la vidéo HDR 10 bits, ce que fait l'iPhone depuis un moment. Google dit que le zoom est "amélioré" cette année, aussi, mais le Pixel 7 a toujours un zoom "optique" 2x en recadrant sur sa caméra principale de 50MP et peut aller jusqu'à 7x grâce au zoom numérique.



La caméra frontale est remaniée avec un nouveau capteur de 10,8MP capable d'utiliser le déverrouillage du visage. Cette fonctionnalité exploite le logiciel plutôt que des capteurs supplémentaires comme le Pixel 4 à l'époque, et comment l'iPhone et son "Face ID".



Le Google Pixel 7 est vendu sur le site de Google et sera livré avec Android 13 et, comme le Pixel 6, il est prévu pour avoir trois ans de mises à jour majeures d'Android et cinq ans de mises à jour de sécurité.



Le Pixel 7 est légèrement plus compact que son aîné et sera disponible en trois couleurs : neige, noir volcanique et citron vert. Il est également considérablement plus léger, avec 197 grammes.



Caractéristiques du Google Pixel 7 :

Écran FHD de 6,3 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz.

Puce personnalisée G2 Tensor construite sur le processus 4nm.

128 ou 256 Go de stockage

8 GO DE RAM

WiFi 6E+ (VPN intégré alimenté par Google One à venir)

Batterie de 4 355 mAh

Appareil photo primaire 50MP

Appareil photo ultra-large de 12 Mpx

Zoom amélioré mais toujours à 2x optique

Nouvelle fonction de suppression du flou sur les photos

Nouveau capteur frontal de 10,8 Mpx avec déverrouillage du visage.

Prix : à partir de 649 euros

Le Pixel 7 Pro possède un téléobjectif x5 de 48 mégapixels

Le clou du spectacle s'appelle évidemment Pixel 7 Pro. Après de nombreuses fuites, voici l'appareil phare de Google en 2022.

Venant avec un écran QHD+ de 6,7 pouces, le Pixel 7 Pro s'attaque frontalement à l'iPhone 14 Pro Max avec notamment un rafraîchissement de 120 Hz LTPO (oxyde polycristallin à basse température) qui peut plonger à 10 Hz dans des scénarios spécifiques (contre 1 Hz pour le téléphone Apple). Une courbe moins prononcée sur les bords de l'écran aide également à diminuer le cadre d'un point de vue visuel. Google affirme que l'écran présente un pic de luminosité supérieur de 20 %, ce qui facilitera le visionnage dans des environnements très éclairés. L'OLED conserve une protection en verre Gorilla Glass Victus qui est le même matériau que celui utilisé sur le Pixel 6 Pro et l'iPhone 14 par exemple.



Google a apporté des modifications au design de la "Camera bar" qui a été introduit avec la série Pixel 6 l'année dernière. Un cadre en aluminium anodisé poli encapsule désormais l'appareil photo avec des découpes pour la configuration à triple capteurs que l'on retrouve à l'arrière du Pixel 7 Pro. Un indice de résistance à l'eau et à la poussière IP68 est également présent pour assurer une protection contre les infiltrations. Mesurant 162,9 x 76,6 x 8,9 mm, le Pixel 7 Pro pèse 212g.



La "barre d'appareil photo" mise à jour comprend un capteur principal de 50 mégapixels (82° FOV, f/1,85), un ultra-large de 12 mégapixels (114°, f/2,2) et un zoom téléobjectif 5x amélioré de 48 mégapixels (f/3,5). Un flash LED complète le système de caméra arrière embarqué. L'appareil photo frontal centré est évalué à 10,8 mégapixels f (f/2,2). Chose impressionnante, avec une plage de zoom étendue sur le téléobjectif, le Pixel 7 Pro est capable d'un "Super Res Zoom" jusqu'à 30x avec une stabilisation d'image électronique et optique incluse. L'autofocus à détection laser (LDAF) est également présent sur les trois objectifs.



Le logiciel de l'appareil photo comprend un certain nombre de fonctions familières, notamment "Gomme magique", "Débarbouillage du visage" et "Ton réel". La nouvelle fonctionnalité "Macro Focus" vous permet de vous rapprocher des sujets et de dévoiler les détails sans avoir besoin d'une caméra macro dédiée à bord. Une fonction "macro" vue sur l'iPhone 13 Pro l'an dernier.



Sur le plan vidéo, vous pouvez enregistrer jusqu'à 4K60 sur la caméra arrière, tandis que le format 4K30 (et 1080p60) est disponible lorsque vous utilisez la caméra selfie. Parmi les nouvelles fonctionnalités de l'appareil photo, citons le "flou cinématique", qui applique des effets de bokeh logiciels et imite les mode Cinématique d'Apple et Live Focus de Samsung.



Le processeur Tensor G2 de deuxième génération est au cœur du Pixel 7 Pro, voir plus haut sur le Pixel 7.



Parallèlement au Tensor G2 mis à jour, le Pixel 7 Pro comprend 12 Go de RAM LPDDR5 avec 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1 également disponibles. Il profite aussi d'un accès gratuit au service VPN de Google One.



Une batterie de 5 000 mAh alimente l'appareil avec une charge rapide filaire de 23W disponible lors de l'utilisation de chargeurs USB-C de puissance suffisante. La charge sans fil est également disponible à des vitesses de 21W avec les chargeurs sans fil Qi compatibles, y compris le Pixel Stand de deuxième génération. La recharge sans fil inversée est également disponible avec partage de la batterie pour les accessoires tels que les Pixel Buds et autres AirPods.



Android 13 est livré préchargé avec des mises à jour de Material You et de Dynamic Color theming, qui a été introduit avec Android 12 l'année dernière. Les améliorations comprennent un menu combiné "Sécurité et confidentialité" qui fusionne les paramètres de l'appareil et du compte. D'autres points forts incluent un sélecteur de photos amélioré, des contrôles de langue par application, et bien plus encore. Le Pixel 7 Pro est garanti cinq ans de mises à jour de sécurité, avec trois mises à niveau de l'OS prévues pour être offertes.



Le Pixel 7 Pro est disponible sur le site de Google en noir volcanique, neige et vert sauvage. Les précommandes ouvrent aujourd'hui sur le Google Store dans 17 pays dont la France, les appareils étant expédiés à partir du 13 octobre. À noter que le prix de 899 dollars est converti en 899 euros chez nous, un excellent point par rapport à la hausse tarifaire d'Apple sur les iPhone 14.



Le Google Pixel 7 Pro est livré avec :