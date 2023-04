Présentation du Google Pixel Fold le 10 mai à un prix de 1 799 $

Présentation le mercredi 10 mai, précommandes le même jour puis commercialisation le 27 juin. Voici la feuille de route du Google Pixel Fold, le premier smartphone pliable de la firme de Moutain View.

Le Google Pixel Fold sera en vente à partir du 27 juin

Hier matin, le leaker Jon Prosser a confirmé selon ses sources que le Google Pixel Fold serait présenté le 10 mai 2023 à l'occasion de la Google I/O, traditionnelle conférence des développeurs de la marque. Une rumeur qui confirme l'information précédente parue il y a quatre mois.



D'après lui, les précommandes seraient ouvertes dans la foulée via le site de Google, tandis que les partenaires devraient patienter jusqu'au 30 mai. Le tout premier smartphone pliable du géant américain aurait pour date de commercialisation le 27 juin 2023.



En ce qui concerne le prix, on parle de 1 799 $ aux États-Unis. Pour la France, un prix au-dessus de 2 000 € n'est donc pas à exclure. Côté caractéristiques, on parle d'un écran extérieur de 5.79 pouces et d'un grand écran intérieur de 7.69 pouces.

La caméra selfie serait intégrée dans la bordure du haut tandis que la dalle serait de l'OLED fabriquée par Samsung. Avec son châssis aux bords arrondis, le Google Pixel Fold devrait être légèrement plus épais que son concurrent direct, le Oppo Find N. Pour la puissance sous le capot, on parle d'une puce Tensor G2 by Google et de 12 Go de RAM. Android 13 serait également installé nativement.



Plus qu'à patienter quelques jours pour confirmer on infirmer ces rumeurs, mais étant donné qu'elles vont toutes dans le même sens, on ne doit globalement pas être loin de la vérité. Espérons que Google a réussi a gardé pour elle une petite surprise que personne n'a vue venir, pas même les leakers.



Du côté d'Apple, on attend toujours l'iPhone Fold...