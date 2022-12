Les Oppo Find N2 et Find N2 Flip attaquent directement les pliables de Samsung

Les smartphones pliables s'installent tranquillement depuis plus de trois ans, mais ce dont le marché a vraiment besoin, c'est d'un véritable concurrent aux Galaxy Z Fold et Z Flip de Samsung. C'est exactement ce qu'Oppo vient de réaliser avec la nouvelle série Oppo Find N2 annoncé lors d'un évènement spécial.

Les nouveaux smartphones pliables d'opposables

Le Oppo Find N2 et le Find N2 Flip constituent la deuxième génération de smartphones pliables de la société.

Oppo Find N2

En regardant d'abord le Oppo Find N2, ce téléphone pliable reprend le même facteur de forme compact que le Find N original d'Oppo, mais avec un matériel grandement raffiné.



À l'intérieur, vous trouverez un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage sur le modèle de base, et une batterie de 4 250 mAh avec une charge rapide de 67 W, mais sans charge sans fil. Le look a également été rafraîchi pour être mat tout autour, y compris le verre arrière et le cadre métallique. Le Find N2 est également beaucoup plus léger avec 233 g contre 275 g pour le Find N original.



Les écrans du Oppo Find N2 comprennent un écran AMOLED externe de 5,54 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 2120×1080 pixels. Le panneau extérieur a un rapport d'aspect de 17,7:9, beaucoup plus court et plus large que le Galaxy Z Fold 4.

L'écran intérieur, quant à lui, est un écran LTPO AMOLED de 7,1 pouces également à 120Hz, mais à 1920×1792 pixels. Il s'agit d'un panneau large avec un ratio d'aspect de 9:8,4. Oppo affirme que la deuxième génération de sa "charnière de flexion" améliore la qualité de l'écran, en diminuant le pli par rapport à la première génération.



Le tout tourne sous Android 13 avec ColorOS dessus.



L'Oppo Find N2 sera disponible en blanc, noir et vert, mais ne sera disponible qu'en Chine dans un avenir proche. Oppo n'a pas fait allusion à un lancement sur le marché mondial.

Oppo Find N2 Flip

De l'autre côté, le prochain Oppo Find N2 Flip se prépare à une sortie mondiale.



Le Find N2 Flip est prévu pour être lancé au début de l'année 2023 en utilisant la même technologie de charnière de base que celle utilisée par le Find N2, mais dans un facteur de forme de clapet similaire au Galaxy Z Flip 4.



La version d'Oppo présente un pli d'écran moins visible, comme on peut le voir ci-dessous, ainsi qu'une batterie plus importante de 4 300 mAh et un écran beaucoup plus grand à l'extérieur de l'appareil. La rumeur dit que le Find N2 Flip sera alimenté par un MediaTek Dimensity 9000+, mais nous devrons attendre et voir pour plus de détails techniques sur ce modèle qui pourrait bien embêter Samsung.

La concurrence est maigre

À part Samsung, la concurrence est quasiment inexistante sur ce marché. On attend toujours la réponse de Google, dont le Pixel Fold est attendu pour la mi-2023, ainsi que celle d'Apple qui pourrait arriver en 2024 avec un iPad Fold.