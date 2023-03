Oppo tease son Find X6 Pro et Ice Universe dévoile l'énorme appareil photo

Après le lancement du Find N2 Flip le mois dernier, le constructeur chinois prépare le lancement de son prochain fleuron, l'Oppo Find X6 Pro. En quelques heures, nous avons eu droit à de nouvelles fuites et teasers qui permettent d'avoir une idée assez précise du téléphone à venir.

Oppo associé à Sony pour le X6 Pro

L'Oppo Find X6 Pro intéresse les clients, indéniablement. Après une première fuite qui affichait une énorme bosse d'appareil photo, cette fois c'est Ice Universe qui offre un aperçu de l'arrière du téléphone avec un module d'appareil photo toujours très grand, mais désormais circulaire. Il est possible que la fuite précédente soit un prototype, ou tout simplement un autre modèle.

OPPO Find X6 Pro

The next king of cameras. pic.twitter.com/sP1pfeJO9n — Ice universe (@UniverseIce) March 11, 2023



Une chose est sûre, l'appareil photo arrière de l'Oppo Find X6 Pro reste dans le style du constructeur, et abrite deux caméras primaires ainsi qu'un téléobjectif. Cela correspond à la configuration du Find X5 Pro, bien qu'il semble que les capteurs physiques soient plus grands, si l'on se base uniquement sur l'espacement. Selon les rumeurs, la triple caméra comprendra le capteur principal IMX989 de Sony et deux capteurs IMX890 pour l'ultra-large et le téléobjectif. L'IMX989 est le capteur de 1 pouce de Sony, qui a été utilisé sur de nombreux smartphones ces derniers temps dont le Vivo X90. Le matériel comporte également une étiquette pour la puce MariSilicon d'Oppo et les optimisations logicielles d'Hasselblad.

Pendant ce temps, en Chine, Oppo a publié un teaser pour le Find X6 Pro, dans les magasins. L'image ne révèle rien de bien spécifique, mais elle suggère une date de mars, ce qui implique que la série Oppo Find X6 pourrait faire ses débuts dans quelques semaines. Apparemment, la date de lancement pourrait tomber le 21 mars.



Cependant, il pourrait y avoir un problème. Alors qu'Oppo vend habituellement ses appareils phares Find dans le monde entier, le Find X6 Pro a été annoncé par Ice Universe comme devant être lancé uniquement en Chine. Il faudra vérifier si c'est un verrou temporaire ou si Oppo a changé sa politique de commercialisation.