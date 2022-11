Le Vivo X90 Pro+ est officiel : Snapdragon 8 Gen 2, capteur photo 1 pouce, charge 120 W...

Le premier smartphone équipé d'un Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm est désormais officiel. Le terriblement nommé Vivo X90 Pro+ a été dévoilé en Chine aux côtés des X90 Pro et X90.



Encore une fois, Vivo innove avec donc le tout nouveau processeur mais aussi un triple capteur photo incroyable sur le papier ainsi qu'une recharge ultra rapide.

Le Vivo X90 Pro+ à partir de 900 euros

Une keynote diffusée en direct sur Weibo a permis de présenter le trio de nouveaux appareils, le meilleur d'entre eux étant le Vivo X90 Pro+. Cependant, les trois appareils X90 partagent une grande partie des caractéristiques.

Ecran

Tout d'abord, ils sont tous équipés d'un écran AMOLED 120 Hz de 6,78 pouces. Toutefois, les X90 Pro et X90 ont une résolution de 2 800×1 260 pixels, tandis que le X90 Pro+ intègre une dalle QHD+. Ces deux derniers modèles sont équipés d'un lecteur d'empreintes digitales optique intégré à l'écran, tandis que le Pro+ est équipé d'un lecteur Qualcomm 3D Sonic plus précis et plus rapide.

Puce

Idem, le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 est limité à l'appareil haut de gamme, les X90 Pro et X90 utilisant le processeur MediaTek Dimensity 9200. 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 4.0 sont standard sur toutes les modèles.

Batterie

Il y a quelques différences intéressantes dans les capacités de batterie proposées, car le Vivo X90 Pro+ arbore une cellule interne de 4 700mAh avec une prise en charge de la charge filaire de 80W et de la charge sans fil de 50W. Le X90 Pro a une batterie de 4 870mAh avec une charge filaire de 120W et 50W sans fil, tandis que le X90 a une cellule de 4 810mAh qui prend en charge les vitesses filaires de 120W. On en rêve sur l'iPhone 15 avec l'USB-C.

Caméra

Un autre domaine où les différences sont prononcées est celui des systèmes de caméra. Le Vivo X90 Pro+ comprend un énorme capteur principal de 50 mégapixels Sony IMX989 de 1 pouce, ainsi qu'un Sony IMX758 de 50 mégapixels avec zoom 2x pour les portraits. Un zoom optique 3,5x de 64 mégapixels est également inclus avec un objectif Sony IMX589 ultra-large de 48 mégapixels pour compléter ce qui, sur le papier, semble être un système assez incroyable.



Le Vivo X90 Pro comprend le même capteur principal Sony IMX989 de 1 pouce et un objectif portrait 2x de 50 mégapixels. Cependant, l'ultra-large est déclassé avec un Sony IMX663 de 12 mégapixels utilisé ici. En tant que modèle d'entrée de gamme, le Vivo X90 est équipé d'un capteur principal Sony IMX866 de 50 mégapixels, d'un capteur dédié au portrait de 50 mégapixels et d'un ultra-large de 12 mégapixels. Les trois appareils sont équipés d'une caméra selfie de 32 mégapixels.

Système d'exploitation

OriginOS 3, basé sur Android 13, est livré avec le trio, mais rien n'a été dit sur le calendrier de mise à jour. Les appareils Vivo en dehors de la Chine sont livrés avec FuntouchOS, qui est probablement la version que le public mondial verra.

Date et prix

Pour le moment, Vivo n'a rien dit sur une date de sortie mondiale. Cependant, le constructeur va échelonner le lancement des appareils en Chine.



Le Vivo X90 Pro+ sera disponible à partir du 6 décembre au prix de 6499 ¥ (~900 €), tandis que les Vivo X90 Pro et X90 seront expédiés à partir du 30 novembre au prix de 5499 ¥ (~750 €) et 4499 ¥ (~600 €).