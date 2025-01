Un capteur photo principal plus petit sur l'iPhone 17 Pro

Voici enfin une rumeur inédite sur les prochains iPhone. Selon le leaker Digital Chat Station, les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max seront équipés d'un capteur photo principal légèrement plus petit que celui des iPhone 16 Pro. Dans le même temps, celui qui a souvent vu juste par le passé confirme que les deux "Pro" auront bien trois lentilles de 48 mégapixels.

Un capteur plus petit

Concrètement, les deux iPhone 17 Pro passeront d'un capteur de 1/1.28" à un capteur de 1/1.3". Cette différence, bien que minime, pourrait être liée à un nouveau design du module caméra, qui serait plus volumineux et fabriqué en aluminium plutôt qu'en verre. La bosse de caméra pourrait même changer de forme, nous avons déjà entendu tout et son contraire à ce propos.

La taille des capteurs de caméra est souvent notée par un système hérité des tubes de caméra vidéo, où la fraction indique le "type" du capteur et non ses dimensions réelles. Un capteur de 1/1.3" est donc légèrement plus petit que celui de 1/1.28", mais cette différence a un impact négligeable sur la qualité de l'image dans la pratique quotidienne. Apple pourrait agir dans ce sens pour s'adapter à des contraintes d'espace dues au nouveau design.



Toujours selon Digital Chat Station, les deux modèles Pro de l'iPhone 17 auront chacun trois capteurs de 48MP. Cela inclut un objectif principal Fusion de 48MP, un objectif Ultra Wide de 48MP, et un téléobjectif Tetraprism mis à niveau à 48MP (contre 12MP sur les iPhone 16 Pro), tous utilisant des lentilles hybrides verre-plastique. De plus, les deux modèles auront un capteur frontal de 24MP, idéal pour les appels FaceTime et les selfies.



Cette information corroborée par l'analyste Ming-Chi Kuo, qui avait déjà évoqué un téléobjectif Tetraprism (le zoom) amélioré pour l'iPhone 17 Pro Max, suggère que les deux modèles Pro mettront le paquet sur la photo, une fois de plus. Kuo a également mentionné que les nouveaux prismes devraient avoir un facteur de forme plus court pour réduire la hauteur du module caméra.

Une sortie pour septembre

Les iPhone 17 sont attendus pour septembre 2025, et avec eux, Apple pourrait introduire une nouvelle gamme de quatre modèles, incluant potentiellement un "iPhone 17 Air" plus fin à la place de l'iPhone "Plus" et plus léger. Les modèles Pro devraient présenter un dos moitié en aluminium, moitié en verre, avec un module caméra revu, ainsi qu'une nouvelle puce A19 Pro plus rapide et un modem 5G maison. Sans oublier une Dynamic Island réduite.