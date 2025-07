L'iPhone 17 Pro noir se montre en photo

Avec l'événement de la rentrée d'Apple qui approche, de nouveaux modèles factices nous donnent une image plus claire de la prochaine gamme "iPhone 17". Après une vidéo de l'iPhone 17 Air, dévoilant un nouveau design ultra fin saisissant, voici le futur iPhone 17 Pro dans une finition gris sidéral élégante, mettant en avant la nouvelle disposition arrière. Mais après la finesse du Air, le Pro fait vraiment épais.

Du changement dans la continuité

Il y a quelques instants, Bu a partagé sur X deux photos d'un modèle factice d'iPhone 17 Pro destiné aux accessoiristes afin de préparer leurs produits, offrant un aperçu détaillé de l'arrière redessiné, avec la nouvelle barre de caméra et le logo repositionné.

Bien que l'iPhone 17 Pro ne devrait pas gagner en épaisseur, tout comme le Pro Max, la comparaison entre les profils des modèles Pro et Air est difficile pour le premier cité.



D'après les rendus et les modèles vus jusqu'à présent, le design de la barre de caméra des iPhone 17 Pro et Pro Max est réussi dans les teintes sombres, un peu moins sur des châssis plus clairs. Le logo Apple repositionné semble également à sa place.

Les autres nouveautés de l'iPhone 17 Pro

Les principales nouveautés attendues pour l’iPhone 17 Pro :

Design : Dos verre/aluminium, îlot photo rectangulaire.

Photo : Téléobjectif 48 MP (zoom 5x), caméra selfie 24 MP, vidéo simultanée avant/arrière.

Écran : Bordures ultra-fines, Dynamic Island plus fine.

Puce : A19 Pro (3 nm), 12 Go de RAM.

Connectivité : Wi-Fi 7, modem 5G amélioré.

MagSafe : Nouveau design d’aimants, charge plus rapide.

Tailles : 6,3" (Pro), 6,9" (Pro Max).

Sortie prévue en septembre 2025 avec iOS 26.