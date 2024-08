Un capteur photo principal plus perfectionné sur l'iPhone 16 Pro Max

Selon une nouvelle fuite, l'iPhone 16 Pro Max ne sera pas un simple clone agrandi de l'iPhone 16 Pro. Le plus cher des iPhone sera doté d'un capteur d'appareil photo principal plus grand et plus perfectionné afin d'améliorer les capacités photo / vidéo. Une différenciation qui rappelle celle qui existe sur le téléobjectif des iPhone 15 Pro et Pro Max, mais qui sera gommé sur la prochaine gamme.

Un fleuron de l'imagerie

L'information du jour provient de "Digital Chat Station", un utilisateur du réseau social Weibo qui a déjà partagé de nombreux détails sur la technologie de l'appareil photo des prochains modèles d'iPhone. Selon lui, l'iPhone 16 Pro Max sera un "fleuron de l'imagerie", ce qui suggère qu'Apple mettra en avant, une nouvelle fois, les capacités photographiques de son téléphone lors du keynote de la rentrée 2024, probablement le 10 septembre.

Dans le détail, l'appareil photo principal de l'iPhone 16 Pro Max serait doté d'un capteur Sony IMX903 personnalisé de 48 mégapixels avec des fonctionnalités avancées telles qu'un design empilé pour de meilleures performances, un convertisseur analogique-numérique (ADC) de 14 bits pour une conversion des données d'image de haute qualité, et un contrôle numérique du gain (DCG) pour une meilleure plage dynamique et un meilleur contrôle du bruit.



De plus, comme nous l'avions déjà vu il y a quelques semaines, l'iPhone 16 Pro Max sera doté d'un capteur photo 12 % plus grand, d'une taille de 1/1,14 pouce. À titre de comparaison, les iPhone 14 Pro et iPhone 15 Pro sont actuellement dotés d'un capteur de 1/1,28 pouce. Un capteur plus grand pourrait améliorer la plage dynamique et le flou d'arrière-plan de l'appareil photo principal de l'iPhone, ainsi que les capacités de photographie en conditions difficiles, puisqu'une plus grande surface permet de capturer plus de lumière avec la même vitesse d'obturation et la même ouverture.



En outre, Digital Chat Station a confirmé que les iPhone Pro 2024 seront affublés d'un écran légèrement plus incurvé et plus grand, tout en reprenant le design introduit avec la gamme iPhone 15 l'année dernière. On passerait ainsi de 6,1 à 6,3 pouces pour l'iPhone 16 Pro, et de 6,7 à 6,9 pouces pour l'iPhone 16 Pro Max.



Pour mémoire, le leaker avait eu raison sur les écrans de la gamme iPhone 12 en 2020, ou plus récemment sur les capteurs photos des iPhone 15.