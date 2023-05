Voici pourquoi Apple va augmenter la taille des iPhone 16 Pro

Nous en avons parlé à plusieurs reprises, en 2024, Apple augmenterait sensiblement la taille de ses iPhone "Pro". Mais le passage de 6,1 à 6,3 pouces pour l'iPhone 16 Pro et de 6,7 à 6,9 pouces pour l'iPhone 16 Pro Max n'avait pas d'explication, jusqu'à présent.



Justement, cette évolution pourrait être due à des améliorations significatives de l'appareil photo, notamment l'inclusion d'un téléobjectif périscopique et d'un capteur principal plus grand de 12 %.

L'iPhone 16 Pro

L'information a été initialement partagée sur Weibo, un réseau social chinois, par un utilisateur affirmant avoir obtenu des informations auprès de sources fiables dans l'industrie. Il a rapidement été corroboré par le leaker connu sous le nom de "ShrimpApplePro" sur Twitter, ce qui lui donne plus de légitimité.

Selon la source, l'agrandissement des téléphones offrirait davantage d'espace interne pour intégrer des composants tels qu'un système de caméra téléobjectif périscopique. Mark Gurman de Bloomberg a également mentionné hier que la taille plus importante des iPhone 16 Pro pourrait permettre d'améliorer le matériel photographique ou d'intégrer des batteries plus grandes.

L'introduction du téléobjectif périscopique serait initialement réservée à l'iPhone 15 Pro Max, qui deviendrait ainsi le premier iPhone à bénéficier de cette fonctionnalité. Cependant, l'année prochaine, Apple envisagerait d'inclure le téléobjectif sur les deux modèles "Pro". Ainsi, l'entreprise serait contrainte d'accroître la taille de l'iPhone 16 Pro pour intégrer la caméra périscopique dans le plus "petit" des Pro.

Et l'iPhone 16 Pro Max

Mais si l'iPhone 15 Pro Max peut déjà accueillir le zoom périscopique, à quoi bon agrandir l'iPhone 16 Pro Max (aussi appelé iPhone 16 "Ultra") ? D'après la fuite du jour, l'espace supplémentaire à l'intérieur permettrait d'utiliser un capteur d'appareil photo principal plus grand, d'une taille de 1/1,14 pouce, le IMX903. À titre de comparaison, la série iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max actuelle est équipée d'un capteur de 1/1,28 pouce. Aucune augmentation de la taille du capteur n'est prévue pour l'iPhone 15 Pro Max de cette année, Apple distillant ses nouveautés au compte-goutte, bien que certaines soient déjà prêtes un an ou deux à l'avance.

Un capteur plus grand pourrait offrir des améliorations en termes de plage dynamique et de flou d'arrière-plan pour l'appareil photo principal de l'iPhone. Il pourrait également considérablement améliorer les performances de photographie en conditions de faible luminosité, car une plus grande surface permet de capturer plus de lumière avec la même vitesse d'obturation et la même ouverture de diaphragme. Et ça, c'est toujours bon à prendre.



Reste que l'on prie pour que les dits-capteurs ne soient pas gigantesques à l'arrière de l'appareil, certaines personnes critiquant déjà vivement la taille des objectifs de l'iPhone 14 Pro.