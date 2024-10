Voici pourquoi Apple n'a pas sorti un iPhone Fold pliable en 2023

Cinq ans après les premiers modèles pliables signés Samsung, Apple n'a toujours pas donné le moindre signe de vie concernant un iPhone Fold. La raison serait simple, le marché n'en veut pas.



L'industrie des smartphones, à l'exception d'Apple, mise de plus en plus sur les smartphones pliables pour tenter d'augmenter le panier moyen et de relancer l'intérêt des consommateurs sur un marché en léger déclin. Mais les modèles pliants n'ont marginalement dépassé 1 % du marché mondial en 2023.

Apple analyse la situation

Si vous nous suivez, vous savez que le coréen Samsung a été un précurseur dans ce domaine, notamment avec le lancement de sa série Galaxy Z Fold en 2019. Un porte-parole de Samsung a fait part de la stratégie de l'entreprise au Financial Times, en insistant sur l'importance de faire des objets pliables un élément central de leur croissance. Selon le géant asiatique, leur caractère unique, l'expérience utilisateur et la flexibilité qu'ils offrent attirent les clients. Counterpoint Research, cité par le Financial Times, prévoit que d'ici 2027, les téléphones pliables pourraient représenter plus d'un tiers de tous les smartphones dans la gamme de prix supérieure à 600 euros.

D'autres fabricants comme Motorola, Huawei, Honor et Google avec son Pixel Fold se sont jetés dans la bataille des téléphones pliables, ce qui en fait une tendance dans l'industrie, Apple étant le grand absent. La société dirigée par Tim Cook a montré un intérêt potentiel pour les appareils pliables en déposant un brevet pour un iPad pliable dès 2017, mais n'a pas encore pénétré le marché. L'entreprise prend généralement son temps pour se lancer dans de nouvelles catégories de produits, affirmant à de maintes reprises qu'elle ne cherchait pas à être la première mais la meilleure.



Malgré l'intérêt croissant qu'ils suscitent, les appareils pliables restent toutefois un produit de niche. Counterpoint Research estime qu'en 2023, les appareils pliables ne représenteront que 1,3 % du marché total des smartphones, qui s'élève à 1,2 milliard d'unités. Les prix élevés et les problèmes de durabilité sont des facteurs dissuasifs importants. Par exemple, le Z Fold 5 de Samsung commence à 1 899 euros, comme le Pixel Fold de Google, tandis que le Magic VS2 de Honor en Chine est vendu à 1000 euros, environ.



Même parmi les clients qui sont passés à la caisse, une partie non négligeable a eu recours au retour du produit, insatisfaite de l'expérience apportée.



En Chine, cependant, des marques comme Honor et Huawei ont connu plus de succès, les ventes d'appareils pliables ayant doublé au troisième trimestre 2023 par rapport à l'année précédente, selon le cabinet d'analyse. Samsung détient une part dominante de 73 % sur le marché mondial des smartphones pliables. Mais les trois quarts d'un pourcent du marché mondial du smartphone est loin d'être suffisant pour être rentable.



Pour en revenir à Apple, nous savons qu'elle teste des écrans pliables depuis 2020, d'abord avec Samsung, puis avec LG. Mais à date, aucun appareil de ce type n'a été confirmé ou même aperçu dans la nature. Pourtant, un nouveau design innovant pour l'iPhone serait un changement bienvenu par rapport aux mises à jour habituelles des puces et de la forme du cadre. D'après les dernières rumeurs, ce serait d'ailleurs un iPad Fold qui aurait la priorité au sein de l'entreprise...