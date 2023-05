Google officialise les Pixel Fold, Pixel 7a et Pixel Tablet

La Google I/O, équivalent de la WWDC d'Apple, a dévoilé tous ses secrets pour l’édition 2023.

Découvrons ensemble les nouveaux produits avec un smartphone Pixel 7a, une tablette Pixel Tablet et un smartphone pliant Pixel Fold. Ce dernier était grandement attendu.

Pixel 7a

Google vient de présenter son Pixel 7a. Un smartphone au design inchangé qui s'améliore dans plusieurs domaines dont la fameuse partie photo-vidéo. Des ajustements nécessaires qui, coupler à l'inflation, donnent lieu à une hausse de tarif. Mais il reste bien moins cher que le Pixel 7.

Photo-vidéo

Le nouveau capteur principal de 64 mégapixels est épaulé par un capteur grand-angle de 13 mégapixels. Le Super Res Zoom offre une qualité optimale jusqu'au zoom x8. Le Pixel 7a peut filmer en 4K 60 FPS sur le capteur principal et jusqu'en 4K 30 FPS sur les autres, à savoir le grand-angle et la caméra selfie.

Écran

Dalle OLED Full HD+ de 6.1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour rappel, le Pixel 6a ne dépassait pas les 60 Hz. Idem pour la luminosité d'écran qui augmente de 25 %. Face Unlock fait son apparition sur la gamme et permet de déverrouiller de manière sécurisée son smartphone à l'aide de son visage.

Recharge

Avec sa batterie de 4 385 mAh, le nouveau fleuron de Google peut être rechargé à une vitesse de 18 W maximum via le câble. À noter, le lancement de la recharge sans fil sur la gamme a qui grimpe jusqu'à 7.5 W.

Prix

Le Google Pixel 7a est disponible à la vente dès maintenant sur le site officiel de Google, chez les revendeurs et chez les opérateurs téléphoniques. Quatre coloris au choix, charbon, océan, neige et corail.



Enfin, le prix s'élève à 509 €. Une hausse de 50 € qui n'est évidemment pas plaisante.

Pixel Fold

Présentation

Google se lance sur le marché des smartphones pliants. Comme ses concurrents, le Galaxy Z Fold 4 de Samsung ou l'Oppo Find N2 d'Oppo, il peut être utilisé de deux manières différentes.



L'écran à l'avant (smartphone fermé) possède une dalle OLED de 5.8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'écran principal (format tablette) possède de son côté une dalle OLED de 7.6 pouces également 120 Hz. Le Gorilla Glass Victus est de la partie pour le protéger des chocs extérieurs et la certification IPX8 assure une résistance à l'eau.



Ouvert, le Google Pixel Fold possède une épaisseur de seulement 6 mm contre 12 mm lorsqu'il est plié. Des chiffres qui promettent une utilisation agréable une fois dans les mains. Point négatif, les bordures haut-bas bien trop imposantes. Un point qui devrait être corrigé sur la seconde version. Le capteur d'empreintes pour un déverrouillage rapide est positionné sur la tranche.



Comme Apple avec ses iPad ou Samsung avec son Galaxy Fold, Google a fait de nombreux efforts pour proposer une "expérience grand écran" intéressante, vitale sur ce genre de produit. On peut citer le split screen qui est présent pour utiliser deux applications simultanément ou encore le mode Tabletop qui divise une application en deux parties.

Puissance - batterie - stockage

La puce maison Google Tensor G2 alimentera ce beau bébé. De quoi promettre une autonomie de 24 heures selon Google, qui sera bien évidemment à tester en conditions réelles. Lors de l'achat, deux capacités de stockages seront au choix, 256 Go ou 512 Go.

Caméra

Cinq capteurs photo au programme. Trois à l'arrière (principal 48 mpx, ultra-grand-angle et téléobjectif) et deux selfies. Il est d'ailleurs possible de prendre des selfies avec la caméra arrière ou encore d'avoir un "retour caméra" lors de la prise d'un selfie.

Prix

Comme prévu, le tarif est élevé et commence à partir de 1 899 €. Néanmoins, inutile de vous insurger, car le Google Pixel Fold n'est pas prévu en France ! Google semble encore en phase de test et assez méfiant de ce marché très instable. Si la V1 est un succès, nul doute que la V2 passera nos frontières dans un an.

Pixel Tablet

L'iPad est le roi du monde sur le marché des tablettes et Google va tenter de se faire une petite place. La Google Pixel Tablet possède un écran de 11 pouces, une puce Tensor G2 (8 Go de RAM), un lecteur d'empreintes, deux capteurs photo de 8 mégapixels, quatre haut-parleurs et trois microphones. Une seule capacité de stockage de 128 Go.



Les grosses bordures (décidément) sont encore de la partie. Pas très esthétique en 2023. À l'inverse, le dock est agréable visuellement (assorti à la couleur de tablette choisie) et se permet même d'offrir des fonctionnalités exclusives. Il recharge la tablette, offre des basses plus puissantes et permet d'actionner plusieurs modes.

Diaporama

Chromecast

Google Home

Google Assistant

La Google Pixel Tablet, accompagnée de son dock, est en vente pour la modique somme de 679 €. Les précommandes débuteront demain et les premières livraisons au mois de juin.