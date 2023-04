Le Samsung Galaxy Z Fold 5 serait beaucoup plus fin en mode plié

Une fois n'est pas coutume, Ice Universe, un leaker bien connu sur la toile et qui a déjà divulguer avec précision des détails sur des smartphones à venir, a dévoilé les dimensions physiques du prochain téléphone pliable de Samsung, le Galaxy Z Fold 5. Et, pour la cinquième génération, les clients auraient enfin droit à un appareil plus compact.

Enfin plus fin !

En effet, le chiffre le plus intéressant de cette fuite est sans doute l'épaisseur du Galaxy Z Fold 5 lorsqu'il est plié, qui serait de 13,4 mm. Un gain substantiel de plus de 2 mm, le Z Fold 4 faisant actuellement 15,8 mm. Le Fold 5 pourrait être à la fois plus fin et plus plat que son prédécesseur, potentiellement grâce à la charnière améliorée de type "goutte d'eau" évoquée à plusieurs reprises.

L'autre point d'amélioration cette année serait le poids, puisque le Fold 5 ferait 254 grammes, soit 9 grammes de moins que le Fold 4.Pour le reste, les dimensions du Galaxy Z Fold 5 sont similaires à celles du Z Fold 4, avec 0,2 mm de moins en largeur. Étant donné que le Fold 5 devrait avoir des écrans de la même taille que le Fold 4 (6,2 pouces en externe et 7,56 pouces à l'intérieur), ces dimensions réduites suggèrent qu'il pourrait avoir des bordures légèrement plus fines. La prise en main devrait donc être plus confortable, un point souvent critiquée depuis ses débuts en 2019.

Exclusive!Size contrast



Fold5 Fold4 gap

长 154.9mm 155.1mm 0.2mm

宽 129.9mm 130.1mm 0.2mm

厚 6.1mm 6.3mm 0.2mm

合上宽 67.1mm 67.1mm 0 mm

合上厚:13.4mm 14.2~15.8mm 0.8-2.4mm

重量: 254g 263g 9g — Ice universe (@UniverseIce) April 25, 2023

Malgré son épaisseur réduite, le Z Fold 5 pourrait néanmoins être plus épais que le Magic VS de Honor, qui sera probablement son principal concurrent en Europe lors de son lancement cet été. Le dernier modèle pliable de Honor mesure 12,9 mm lorsqu'il est plié, mais il est également plus lourd (267 g).



Malgré tout, le géant coréen ne devrait pas révolutionner son modèle haut de gamme. Les clients peuvent s'attendre à une mise à jour mineure de l'appareil pliable, contrairement au Z Flip 5, qui, selon les rumeurs, serait doté d'un écran de 3,4 pouces cette fois-ci, contre 1,9 pouce l'année dernière.