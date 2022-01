Le smartphone Honor Magic V se déplie officiellement

Il y a 7 heures

Android

Alban Martin

1



Comme prévu, Honor débarque sur le marché des smartphones pliables avec le Honor Magic V. Ce dernier ressemble à s'y méprendre au Galaxy Fold de Samsung, mais se démarque notamment par la finesse de sa charnière. Regardons ensemble ce que propose le constructeur chinois.

Joue-la comme Samsung

Et si 2022 était l'année des téléphones pliants ? Après quelques années de balbutiements, le marché semble plus mature et la proposition de Honor le prouve. Le nouveau Honor Magic V mise à la fois sur le design et les performances pour tenter de venir concurrencer le pionnier, le Samsung Galaxy Z Fold 3.



Comme ce dernier, le Magic V est appareil vertical qui tend vers le format tablette une fois déplié. On passe ainsi d'un écran OLED de 6,45 pouces au ratio 21:9, à une dalle de 7,9 pouces au format 10:9 (résolution 2272 x 1984 pixels).

Une technologie de pointe

Désormais commun, le taux de rafraîchissement de l'écran déplié est de 120 Hz, quand le format plié plafonne à 90 Hz. En revanche, la dalle OLED est la première sur smartphone à recevoir la certification «IMAX Enhanced », et y ajoute une gamme colorimétrique DCI-P3 couverte à 100 % sur les deux écrans.



À l'intérieur, le Magic V est propulsé par le dernier chipset Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, couplé à 12 Go de RAM et 256 Go / 512 Go de stockage. Une puce de sécurité dédiée développée en interne s'occupe de l'authentification et du stockage des données. Ensuite, on trouve une batterie de 4 750 mAh qui peut être chargée très vite à 66 Watts, soit 50% d'autotomie récupérée en 15 minutes. Bien évidemment, le Magic V est compatible 5G (avec Link Turbo X qui permet d'alterner entre Wifi et cellulaire pour maximiser les performances) et tourne sous Android 12 qui supporte le multi-écran de manière native. Mais aucun service Google n'est installé par défaut.

La marque chinoise met également en avant sa charnière, la fierté du modèle grâce à une finesse inédite qui réduit le pli du milieu et permet de tenir 10 ans avec 50 mécanismes par jour, soit 200 000 plis au total. Plié, le téléphone fait tout de même 14,3mm, contre 6,7mm une fois "ouvert". Pour limiter le poids, Honor a utilisé un « alliage de titane haute résistance, de métaux liquides en zirconium et de fibres de carbone haute résistance ».



Côté photo, Honor a doté son haut de gamme d'un quatuor composé d'un triple capteur 50 mp (grand angle, ultra grand angle et Spectrum enhanced pour les basses lumières) et d'un capteur temps de vol (ToF) 8x8 pour la gestion de la profondeur. Devant, la caméra selfie fait 42 mp avec trois modes spécifiques : HDR, Nuit et Zoom.

Prix et date de sortie du Magic V

Le Honor Magic 5 sera disponible uniquement en Chine au départ dès le 18 janvier, et ce, dans trois coloris (noir, argent et orange). Quant au prix, Honor annonce RMB 9,999, soit environ 1400 euros. Par contre, nous n'avons de date de lancement à l'international, mais gageons qu'il arrive en Europe et donc en France dans les prochains mois.



