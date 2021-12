Honor tease le Magic V, son premier smartphone pliable

Honor a teasé le lancement de son premier smartphone pliable, le Magic V, sur Twitter et autre Weibo. L'ancienne sous-marque de Huawei le décrit comme "le premier flagship pliable de Honor", et a déclaré qu'il sera lancé bientôt, bien que la société n'ait pas fourni de date exacte.

Un premier téléphone pliant chez Honor

Des rumeurs ont circulé au sujet d'un éventuel appareil pliable Honor, notamment après que la société ait déposé une demande pour les termes "Magic Fold" et "Magic Wing" auprès de l'autorité chinoise en charge des marques. Le PDG de la société, George Zhao, a déclaré à CNET en 2019 qu'il était intéressé par la construction d'un téléphone pliable, tandis que son ancienne maison-mère Huawei a récemment publié son appareil pliable de troisième génération, le Mate X2... à 2 800$.

Pour le reste, les détails sont minces, très minces. Selon les dernières rumeurs, le prochain téléphone pliable Honor utiliserait du verre ultra-fin avec un écran pliable de 8,03 pouces et un écran extérieur de 6,45 pouces. Ce serait donc un modèle qui ressemblerait beaucoup au Galaxy Fold 3 de Samsung et non au Galaxy Flip 3.



Pour la petite histoire, Huawei a vendu Honor en novembre 2020 afin "d'assurer sa survie", Honor est donc indépendant depuis un peu plus d'un an maintenant. Contrairement aux appareils Huawei, les applications Google sont disponibles sur les smartphones Honor.



Outre Samsung, Huawei et maintenant Honor, Xiaomi, Oppo et Motorola ont récemment sorti différents types de smartphones pliables. Google travaillerait également sur au moins un appareil Pixel pliable et a récemment annoncé une version d'Android conçue pour les tablettes et les pliables. Apple devrait être l'un des derniers à sortir son iPhone Fold, probablement pas avant 2023 voire 2024.