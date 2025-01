OnePlus Open 2 : le smartphone pliable plus fin qu'un iPhone 17 Air

Oppo va bientôt présenter le OnePlus Open 2, une deuxième version de son smartphone pliable. Vendu à quasi 2 000 € en France, il promet d'être le smartphone pliable le plus fin du monde avec une épaisseur en dessous des 4 mm une fois déplié. Une vidéo officielle est déjà présente sur le web pour apercevoir cette prouesse technologique.

Une prouesse technologique

Oppo, la maison mère de OnePlus, s’apprête à frapper un grand coup dans le marché des smartphones pliables avec le OnePlus Open 2, qui pourrait bien devenir le modèle le plus fin au monde. Après le succès du OnePlus Open, ce nouveau modèle vise à repousser encore davantage les limites du design et de la technologie.

Le OnePlus Open 2 est annoncé comme une véritable prouesse technique. Déplié, il afficherait une épaisseur inférieure à 4 millimètres, un record absolu dans l’univers des smartphones pliables. Pour mettre cela en perspective, cette finesse équivaut à l’épaisseur de quatre cartes de crédit empilées ou deux pièces de monnaie. Selon Zhou Yibao, un cadre chez Oppo, cette conception atteint désormais “la limite physique imposée par le port de charge USB-C”, mettant en lumière le défi d’ingénierie derrière ce design ultrafin.

Le OnePlus Open 2 ne se contente pas d’être beau et promet aussi des performances de pointe. Alimenté par un processeur Snapdragon 8 Elite, il devrait offrir une puissance inégalée grâce à une configuration CPU à sept cœurs. Côté photographie, un triple capteur de 50 MP signé Hasselblad garantirait une qualité d’image remarquable pour un appareil d'une finesse inégalée. Malgré sa finesse, la batterie bénéficierait d’une capacité accrue par rapport à son prédécesseur, assurant une autonomie prolongée, un défi souvent difficile à relever pour les appareils pliables et plus compacts.

Face à des modèles comme le HONOR Magic V3 ou le Galaxy Z Fold 5, le OnePlus Open 2 compte bien s’imposer. Les premières images comparatives montrent un appareil non seulement plus fin, mais également plus sophistiqué. Le lancement officiel du OnePlus Open 2 est prévu pour début 2025 en Chine, avant une possible commercialisation internationale sous le même nom.

2025 : l'année de la finesse

Bien qu'absente sur le marché des smartphons pliables, Apple s'apprête également à lancer l'iPhone le plus fin du monde. Nommé iPhone 17 Air par les rumeurs, il afficherait pour sa part une épaisseur de 5,5 mm. Samsung devrait aussi être de la partie avec un Galaxy S 25 Slim.