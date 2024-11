L'iPhone 17 Air aurait une épaisseur de 6 mm

L'an prochain, Apple devrait lancer un nouvel iPhone 17 Air clairement à part, privilégiant l’esthétique avec un design ultra-mince. Inspiré par le design de l'iPad Pro 2024, le premier iPhone "Air" ne serait pas aussi fin qu'espéré. Apple aurait effectivement du mal à parvenir à son objectif, selon un nouveau rapport en provenance de la chaîne d’approvisionnement.

Apple n'aurait pas atteint son objectif initial

Selon le leaker yeux1122 sur Naver, la capacité d’Apple à rendre l’iPhone 17 Air vraiment très fin dépend en grande partie de la conception de la batterie. Au départ, Apple visait à utiliser une batterie nouvelle génération avec un substrat interne avancé pour obtenir un profil extrêmement fin. Cependant, la société aurait été confrontée à plusieurs défis, notamment des coûts de composants élevés, des problèmes de cohérence de fabrication et des limitations techniques, ce qui a conduit à une révision de la conception de la batterie. Résultat, l’iPhone 17 Air aurait une épaisseur d’environ 6 mm, bien qu’il n’y ait aucune information sur la façon dont elle se compare à la vision initiale d’Apple.

A titre de comparaison, les iPhone 16 et iPhone 16 Plus actuels font 7,8 mm, quand les iPhone 16 Pro et Pro Max culminent à 8,25 mm. À titre de référence, l’iPhone le plus fin d’Apple à ce jour est l’iPhone 6 avec 6,9 mm, et l’iPhone 6 Plus avec 7,1 mm. Le meilleur élève reste évidemment l'iPad Pro M4, qui a atteint des sommets avec 5 mm d'épaisseur seulement, soit le produit le plus compact à ce jour.



Même si l’iPhone 17 Air n’est pas aussi fin qu’Apple l’espérait initialement, il sera sensiblement plus fin que la série iPhone 16. De plus, Apple ne devrait pas s'arrêter aux dimensions de l'iPhone 17 Air pour lui donner un aspect plus premium et plus différenciant. D'ailleurs, la marque américaine devra frapper fort, car Samsung a déjà prévu de lancer un Galaxy S très fin lui aussi.

Une gamme innovante en 2025

Pour en savoir plus, il faudra patienter jusqu'à septembre 2025, date de présentation (et de sortie) officielle de la gamme iPhone 17. Au menu, les clients peuvent s'attendre à une Dynamic Island plus petite, à un écran 120 Hz sur tous les modèles ou encore à des nouveautés du côté de l'appareil photo, notamment sur le téléobjectif qui passerait à 48 mégapixels.