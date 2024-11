Samsung va copier l'iPhone 17 Air

Apple prépare un iPhone 17 Air pour septembre 2025 et pourrait se faire devancer par Samsung qui a une idée ressemblante. L'entreprise sud-coréenne prépare un Galaxy S 25 Slim qui mise lui aussi sur sa finesse comme argument de vente.

Un futur nouveau duel : Galaxy S 25 Slim VS iPhone 17 Air

Pour 2025, la rumeur nous fait comprendre qu'Apple aurait pour idée de remplacer l'iPhone 17 Plus par un iPhone 17 Air inédit. Un modèle calé entre la version standard et la version Pro et qui aurait pour atout majeur sa finesse. Déçu par les ventes de l'iPhone mini et de l'iPhone Plus, Apple tenterait une troisième approche pour gonfler ses ventes et son chiffre d'affaires.



Une idée qui ne serait pas tombée dans l'oreille d'un sourd, puisqu'on apprend que Samsung aurait également une envie similaire pour son prochain Galaxy S 25. En plus des modèles Standard, Plus et Ultra, Samsung ajouterait une quatrième version, un "Galaxy S 25 Slim". Un équivalent de l'iPhone 17 Air, mais sous Android. Pas certain que cela plaise au patron de Samsung, qui a récemment reproché à ses équipes de trop copier Apple.

Smartprix a découvert une nouvelle référence qui s'intercale numériquement dans la gamme Galaxy S 25. À priori, il se placerait entre le Galaxy S 25 Plus et le Galaxy S 25 Ultra. Un modèle qui devrait donc posséder des caractéristiques puissantes en plus d'avoir le design le plus fin de la gamme. Exactement comme l'iPhone 17 Air.

SM-931 (Galaxy S 25)

SM-936 (Galaxy S 25 Plus)

SM-937 (Galaxy S 25 Slim)

SM-938 (Galaxy S 25 Ultra)

Des caractéristiques puissantes, mais pas pour tout le monde… Malgré l'arrivée de ce nouveau modèle, Samsung ferait encore du favoritisme américain avec une puce Snapdragon exclusive tandis que les modèles européens seraient toujours sur de l'Exynos. Un processeur moins puissant pour un smartphone au même prix, merci Samsung…



Les Galaxy S 25 sont prévus pour le deuxième trimestre 2025. Une sortie officielle entre avril et mai ne fait plus de doute. Si le Galaxy S 25 Slim et l'iPhone 17 Air sont tous les deux sur le marché, il sera intéressant de les comparer pour voir lequel est le plus séduisant. Nous avons déjà notre petite idée…