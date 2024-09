Huawei dévoilera un nouveau smartphone pliable le lendemain de l'iPhone 16

Huawei nous ferait-il une petite provocation envers Apple ? La semaine du 9 septembre qui est déjà chargée avec l’Apple Event qui aura pour objectif de présenter la nouvelle gamme iPhone 16, va l’être encore plus avec les annonces de smartphone Huawei. La célèbre marque chinoise vient d’annoncer la présentation d’un nouveau smartphone avec un écran de 10 pouces et… pliable !

Le nouveau smartphone pliable de Huawei présenté quelques heures après les iPhone 16

Huawei frappe un grand coup en s’attaquant directement à Apple, en programmant la présentation de son nouveau smartphone pliable juste après le très attendu Apple Event du 9 septembre. Ce choix curieux révèle des questions quant aux intentions de la marque chinoise : est-ce une provocation délibérée ou une simple coïncidence ? Quoi qu’il en soit, la semaine promet d’être riche en nouveautés, avec deux des plus grands acteurs du marché des smartphones prêts à dévoiler leurs derniers smartphones.



Alors que la keynote d’Apple, prévue pour le 9 septembre à 19 heures (heure française), marquera le lancement de la nouvelle gamme d’iPhone 16, Huawei a choisi de se placer sur le même créneau médiatique en annonçant son événement le lendemain, le 10 septembre à 8h30 (heure française). Cette stratégie de communication pourrait permettre à Huawei de capter une part de l’attention médiatique générée par l’Apple Event. Cependant, le pari est loin d’être gagné, car l’engouement autour des nouveaux iPhone pourrait bien éclipser l’annonce du géant chinois.

Le smartphone pliable que Huawei s’apprête à dévoiler aux médias se distingue par son écran impressionnant de 10 pouces une fois déployé, surpassant de loin l’écran de 6,9 pouces de l’iPhone 16 Pro Max, qui, rappelons-le, n’est pas pliable. Ce nouvel appareil embarquera également un processeur ultra puissant, couplé à des fonctionnalités d’intelligence artificielle de pointe, pour répondre aux attentes actuelles du marché.



Pour faire monter la pression autour de l’annonce, Richard Yu, responsable de la branche consommateurs de Huawei a déclaré que l’événement marquerait le lancement du « produit le plus important, le plus innovant et le plus révolutionnaire » jamais conçu par la marque.



Cette annonce s’inscrit dans un contexte où Apple, malgré sa domination sur le marché des smartphones, n’a pas encore dévoilé de modèle pliable. Même si les rumeurs persistent sur un éventuel iPhone pliable, celui-ci ne devrait voir le jour que dans deux à trois ans, autrement dit il ne faudra pas espérer d’annonce la semaine prochaine.



Le nouveau smartphone pliable de Huawei sera dans un premier temps disponible uniquement en Chine, un choix stratégique pour la marque qui doit composer avec les restrictions imposées par les États-Unis. Une date de sortie internationale pourrait être communiquée ultérieurement, mais l’incertitude demeure quant à la capacité de Huawei à regagner du terrain à l’étranger.