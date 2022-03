Un premier smartphone Samsung pliable et enroulable pour cette année ?

Les prouesses autour des smartphones ne cessent de voir le jour, que ce soit au niveau de la praticité que de la puissance des appareils. Et depuis quelques mois, on assiste à l'arrivée de téléphones pliables, multi-écrans, orchestrés dans un premier temps par Samsung et Huawei.

Et justement, le constructeur coréen semble vouloir aller encore plus loin : dans ses plans de 2022, la firme aurait prévu de divulguer un téléphone pliable et enroulable !

Samsung aurait prévu un smartphone enroulable pour 2022

Selon le leaker @UniverseIce, l'une des sources les mieux informées autour de l'univers de Samsung, la firme aurait dans ses plans un troisième ajout dans sa gamme pliable, après le Flip 3 et le Fold 3. Dans les noms de code que Samsung utilise en interne, on retrouve B4 pour le Z Flip 4 et Q4 pour le Z Fold 4.



Cependant, il reste le N4 qui, selon l'informateur, serait un nouvel appareil "Diamond" et affirme qu'il a une "forte probabilité" d'avoir un facteur de forme enroulable. Les téléphones enroulables/glissants n'existent pas encore sur le marché grand public, mais des concepts ont déjà vu le jour, notamment le Oppo X.



Samsung a également montré un smartphone concept avec un écran OLED coulissant en 2021, mais qui n'était pas prévu pour une commercialisation. Réponse dans les prochains mois !