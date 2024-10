N’espérez pas la sortie d’un iPad 11 cette année

Alors que les iPad Pro sont récents et que l’iPad mini a été renouvelé récemment par une 7e génération, on est en droit de se demander qu’est ce qui va se passer pour les iPad classiques ? Alors que l’iPad 10 a vu une baisse de prix pour booster ses ventes, il y a en réalité peu de chances que l’iPad 11 soit annoncé en 2024.

Il faudra probablement attendre 2025 pour l’iPad 11

Commercialisé en octobre 2022, l’iPad 10 a déjà soufflé sa deuxième bougie et commence à se faire vieux. Toutefois, malgré son âge, ses caractéristiques restent convaincantes par rapport aux tablettes sous Android et il est possible que la firme de Cupertino décide de poursuivre sa commercialisation encore plusieurs mois, voire plus d’un an.



Pour rappel, l’iPad 10 est doté de la puce A14 Bionic, une puce puissante qui lui assure encore des performances solides en 2024. Il est également équipé d’un appareil photo arrière grand-angle de 12 mégapixels, idéal pour la plupart des usages et reste compatible avec l’Apple Pencil. Ces spécificités en font un choix pertinent pour ceux qui recherchent une tablette abordable tout en profitant de l’écosystème Apple.

Si vous attendiez la sortie d’un iPad 11 cette année, il semble improbable que cela se produise. En effet, Apple a récemment réduit le prix de l’iPad 10, ce qui pourrait indiquer que l’appareil est là pour rester encore quelques mois avant une éventuelle mise à jour. De plus, Apple a récemment annoncé l’iPad mini 7, une opportunité lors de laquelle elle aurait pu introduire un iPad 11 s’il était prévu pour 2024. Pourtant, aucun signe de ce nouveau modèle d’entrée de gamme n’a été évoqué, ce qui confirme l’absence d’une telle mise à jour imminente.



Le mois dernier, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg avait pourtant soulevé la possibilité de la sortie prochaine de nouveaux iPad d’entrée de gamme, en parallèle aux premiers Mac équipés de puces M4. Si cette rumeur avait éveillé l’espoir des clients de voir un iPad 11, il est aujourd’hui de plus en plus probable que l’iPad 10 continue de dominer la gamme encore un certain temps.