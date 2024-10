En attendant l'iPad 11, nouvelle baisse de prix sur l'iPad 10

Si Apple n'a lancé qu'un nouvel iPad mini 7 cet après-midi, laissant un éventuel iPad 11 pour plus tard, la firme a tout de même fait un geste en baissant légèrement le prix de l’iPad 10. La tablette passe ainsi à 409 €, au lieu de 439 €. Ce tarif était de mise depuis mai dernier, avec déjà une baisse de prix pour "fêter" l'abandon de l'iPad 9. Mais avant cela, L'iPad 10 coûtait 589 € depuis fin 2022. Une sacré affaire pour les fêtes de fin d'année.

Pas d'iPad 11 pour le moment

Alors qu’un renouvellement de l’iPad d’entrée de gamme était prévu pour cet automne depuis des mois, une rumeur en provenance de Bloomberg avait indiqué qu'Apple avait repoussé la sortie au printemps 2025. Notre confrère avait donc vu juste, le seul iPad renouvelé étant l'iPad mini (mais pas via un keynote).

Les couleurs de l'iPad 10

Un iPad 10 attractif

Mais alors, est-ce que l'iPad 10 vaut le coup ? La réponse simple est oui, vendu 200 € moins cher que l'iPad mini 7, il n'a pas à rougir. On peut d'ailleurs le trouver sous les 400 euros sur la boutique Apple d'Amazon.



Alors oui, il n'a pas la puce A17 Pro et 8 Go de RAM pour Apple Intelligence, mais les outils IA ne serviront pas à tout le monde, et d'autant plus qu'ils ne seront pas disponibles en France de sitôt.



Avec sa puce A14, il est peut-être un peu léger pour les derniers jeux, mais il reste excellent pour une utilisation classique, avec du surf, de la vidéo, des jeux et plus encore. 90 % des utilisateurs en seront satisfaits, d'autant qu'il offre le design bord à bord du reste de la gamme et une belle dalle de pratiquement 11 pouces.



Si vous ne vouliez pas vous ruiner en achetant un iPad, foncez sur l'iPad 10. Attention, la réduction ne concerne que l'Europe (les prix en euros) et Apple a tout de même retiré le chargeur de la boîte de l’iPad 10. Une mesquinerie qui nécessite donc, pour certains, l'achat d'un chargeur rapide.

Quant à l'iPad 11, il devrait arriver dans les six mois à venir, avec une puce améliorée. Mais il n'est pas certain qu'il soit équipé d'un processeur A17 Pro, on table plutôt sur une puce A16.

