Apple pourrait intégrer un écran e-ink sur son smartphone pliable

D'après le tweet de Kuo paru ce 17 mai, Apple pourrait placer un écran e-ink sur la façade de son futur smartphone pliable. Un type d'écran en couleur et peu énergivore, idéal sur ce produit que l’on nomme iPhone Fold.

Selon l'analyste bavard, Ming-Chi Kuo, Apple aurait pour idée de placer un écran e-ink sur son smartphone pliant. Cette technologie semble être la plus adéquate sur ce type d'appareil si l'on souhaite avoir un écran externe, en plus de l'écran principal lorsqu'on ouvre le smartphone.



L'écran e-ink à l'avantage d'être un écran à faible consommation d'énergie tout en étant en couleur. S'il est bien exploité, celui-ci permet de réaliser certaines tâches sans avoir besoin d'ouvrir le smartphone. C'est d'ailleurs le grand débat sur ce type de téléphone.

Faut-il absolument laisser un écran externe pour ne pas avoir à l'ouvrir à chaque utilisation ou au contraire, assumer pleinement son choix du pliant et de l'inconvénient de l'ouverture/fermeture. Si la première solution était choisie par Apple, ce serait potentiellement l'écran e-ink qui serait en façade.



Précisons que ce nouveau modèle ne semble pas prévu pour tout de suite. Les derniers bruits de couloir évoquent une sortie pour 2025 au plus tôt pour l’iPhone Fold, alors même que la pénurie de semi-conducteurs qui se prolonge sans fin pourrait retarder la sortie, Apple se concentrant pleinement sur le catalogue actuel.

Apple is testing E Ink's Electronic Paper Display (EPD) for future foldable device's cover screen & tablet-like applications. The color EPD has the potential to become a mainstream solution for foldable devices' must-have cover/second screen thanks to its excellent power-saving.