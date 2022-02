Apple retarde son iPhone Fold à 2025 et explore un MacBook 20 pouces tactile

Selon Ross Young, analyste chez Display Supply Chain Consultants (DSCC), Apple n'est toujours pas pressé de se lancer sur le marché des téléphones pliables puisqu'elle aurait retardé son iPhone pliable jusqu'en 2025. Mieux, la société envisage des MacBooks pliables à écran intégral.

Un iPhone Fold pour 2025 ?

Dans son dernier rapport pour la DSCC sur les prochains appareils pliables et enroulables, Young explique que l'iPhone Fold d'Apple, dont on parle depuis longtemps, a été reporté à 2025. Il s'agit d'un retard important par rapport aux prédictions précédentes car les spécialistes comme Ming-Chi Kuo avait annoncé un lancement en 2023. Selon Young, les informations proviennent directement de la chaîne d'approvisionnement.

Enfin un MacBook tactile ?

Malgré le report de ses ambitions pour l'iPhone pliable, Apple étudierait la possibilité de proposer des ordinateurs portables à écran intégral. La société discuterait avec ses fournisseurs pour produire un MacBook dotés de deux écrans pour un total d'environ 20 pouces.



Selon M. Young, cet appareil pourrait constituer une nouvelle catégorie de produits pour Apple et donner lieu à un produit à double usage, puisqu'il pourrait fonctionner comme un ordinateur portable avec un clavier virtuel lorsqu'il est plié et comme un écran lorsqu'il est déplié et utilisé avec un clavier externe. Une sorte de MacBook tactile, à mi-chemin entre l'iPad Pro et le MacBook. Le côté pliable pourrait également permettre des résolutions 4K ou supérieures à la taille étudiée par Apple, a ajouté M. Young.



Si cela vous intéresse, sachez que la sortie d'une tel produit ne se fera pas avant 2026 ou 2027. Ross Young qui avait prédit plusieurs nouveautés sur les écrans des récents iPhone notamment, estime que la révélation de l'intérêt d'Apple pour ce segment serait une "bonne nouvelle pour l'espace pliable" en général.



Young a révélé une multitude d'informations précises sur les projets d'Apple, comme l'écran ProMotion de l'iPhone 13 Pro, la taille de l'écran et les bords de l'iPad mini 6, les écrans mini-LED des MacBook Pro 14 et 16 pouces avec ProMotion, et bien plus encore. Et concernant un autre futur produit, Young a partagé le mois dernier que l'iPhone 14 Pro remplacerait l'encoche par une forme de pilule et de trou.