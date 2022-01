iPhone Fold : Apple teste plusieurs prototypes, le lancement n'est pas pour tout de suite

Depuis 2007, l'iPhone a connu une multitude de modifications au niveau de son design et de sa conception. L'un des changements à venir et qui devraient être historiques depuis la création du premier iPhone : c'est l'écran pliable. Apple aurait l'ambition de lancer un iPhone Fold pour répondre aux consommateurs qui s'intéressent à ce type de smartphones et qui n'ont pas d'autres alternatives que d'acheter un modèle sous Android.

L'iPhone Fold, ça avance, mais il faut encore de la patience

Nouvelle rumeur du célèbre leaker DylanDKT sur Twitter, après avoir annoncé que l'iPhone 14 Pro n'aura plus d'encoche et un Face ID directement intégré sous l'écran, le spécialiste des fuites enchaîne avec des informations exclusives sur le projet iPhone Fold.

Suite à des dépôts de brevet pour protéger ses avancées, nous savons que les ingénieurs d'Apple travaillent sur un iPhone à l'écran pliable depuis plusieurs années, cependant les exigences qualité de la direction sont tellement élevées que l'évolution du projet prend beaucoup de temps.



Selon les informations du leaker, Apple réalise de nombreux tests sur des prototypes qui se baladent secrètement dans les pièces souterraines de l'Apple Park. On parle de test de résistance face à des chutes, des températures extrêmes ou encore des pliages et dépliages brutaux. Les ingénieurs surveillent également le fonctionnement global de ce nouveau type d'écran, il est important qu'il n'y est aucune perte de qualité ou de performance pendant une session de jeux ou de streaming (par exemple).

L'une des révélations de DylanDKT, c'est qu'il y a aussi une certaine inquiétude concernant la tendance des smartphones pliables sur le long terme. La firme de Cupertino reconnait qu'il y a beaucoup de clients intéressés et que c'est une belle opportunité pour la part de marché de l'iPhone. Cependant, est-ce que cet engouement autour des smartphones pliables va durer dans les années à venir ?



La rumeur explique que dans les mois et années qui viendront, Apple va observer de près l'évolution du marché, mais aussi les erreurs que vont faire ses principaux concurrents. Apple ne souhaite pas apprendre de ses propres erreurs, mais plutôt de celles que feront ses adversaires comme Samsung ou Huawei.



Le leaker exprime également un avis personnel... Trop de smartphones pliables disponibles semblent plus être des versions bêta que des modèles vraiment finis. De son côté, Apple préfère prendre son temps et s'assurer que l'iPhone Fold ne casse pas au bout de 1000 pliages et qu'il tienne sur la durée comme tous les autres iPhone qui sont commercialisés. N'oublions pas que la durée de vie d'un appareil est l'une des priorités au moment de la conception, même si beaucoup pensent le contraire, Apple n'est pas le genre d'entreprise à exploiter l'obsolescence programmée.



Selon un précédent rapport de l'analyse Ming-Chi Kuo, si Apple sortait son iPhone pliable l'année prochaine, la firme de Cupertino pourrait en écouler jusqu'à 20 millions d'exemplaires sur 12 mois. Ce chiffre devrait être progressif, plus les gens seront familiers avec les smartphones pliables, plus ils oseront investir dans l'iPhone Fold.