Apple travaille sur un écran pliable de 20 pouces ! Et si c'était un MacBook ?

Depuis très longtemps, les rumeurs nous parlent d'un MacBook qui serait partiellement ou complètement tactile, ce serait une première dans l'histoire d'Apple qui a toujours commercialisé des ordinateurs avec un écran, un clavier et un trackpad. Une récente indiscrétion remet sur le devant de la scène la conception d'un hypothétique MacBook tactile, aurons-nous le droit à un écran de 20 pouces qui sera pliable ?

Mais que nous prépare Apple ?

Selon un rapport de The Elec, Apple aurait officiellement lancé en interne le projet d'un écran tactile de 20 pouces qui aurait la capacité se plier pour faciliter le transport et l'utilisation. Ce nouveau produit sera largement plus grand que tous les MacBook Pro et iPad actuellement commercialisé, vous l'aurez compris, il n'est pas vraiment possible de connaître à ce jour les intentions d'Apple derrière une telle nouveauté.



La dalle OLED de 20,25 pouces sera fabriquée par un fournisseur de composants sud-coréen non identifié (probablement Samsung Display qui est un grand expert dans les écrans pliables).

Quand vous plierez ce futur produit, sa taille passera à 15,3 pouces, il n'est pas à exclure que le géant californien présente ce produit comme étant un iPad et MacBook à la fois. Cela pourrait permettre aux consommateurs de ne plus avoir à faire le choix entre un iPad Pro, un MacBook Air et un MacBook Pro !

Voici ce qu'explique le rapport :

Étant donné que la taille de l'écran est dans ses premiers 20 pouces lorsqu'il est déplié, le produit du projet est susceptible d'être sous une forme proche d'un MacBook (ordinateur portable). En supposant qu'un produit de 20 pouces mesure 20,25 pouces, il aura une taille de 15,3 pouces lorsqu'il sera plié.

La source derrière cette révélation affirme qu'Apple vise un lancement commercial de masse de sa tablette/ordinateur pliable en 2026 ou 2027.



Autre point intéressant dans le rapport, c'est l'iPad mini. The Elec prétend qu'Apple cherche à remplacer l'iPad mini actuel par une tablette nouvelle génération qui sera capable de se plier, l'écran sera de 10 pouces et le prix restera normalement identique.

En ce qui concerne l'iPhone pliable, Samsung a encore de beaux jours devant lui pour se moquer des utilisateurs Apple dans ses campagnes marketing. L'iPhone pliable n'est pas du tout d'actualité pour le moment, toutefois Apple n'exclut pas cette possibilité d'ajout dans son catalogue à l'avenir.



Dernières révélations qui sont apparues dans le rapport, c'est le lancement d'un MacBook Pro avec un écran OLED dès 2025. Apple serait déterminé à proposer cette technologie d'affichage sur sa gamme MacBook Pro le plus rapidement possible.

Pour revenir une dernière fois sur l'iPad, les modèles de 11 et 12,9 pouces devraient migrer vers l'OLED dès 2024.