Un MacBook de 20 pouces avec écran pliable arrive bientôt selon Kuo

Face à la concurrence croissante dans le secteur des ordinateurs portables haut de gamme, Apple aurait décidé de mettre un coup d’accélérateur prochainement en dévoilant un tout nouveau type de MacBook. Selon les informations obtenues par l’analyste Ming-Chi Kuo, l’écran de ce futur Mac serait de 20,3 pouces et serait le premier écran pliable !

Une rumeur surprenante

Ming-Chi Kuo, analyste réputé pour sa connaissance approfondie des plans d’Apple, a révélé qu’un MacBook avec un écran de 20,3 pouces est prévu pour une production de masse en 2027. Selon les sources de Kuo, qui ont souvent prouvé leur fiabilité, ce développement marquera une étape « historique » dans l’évolution des ordinateurs portables.



Actuellement, le MacBook Pro de 16 pouces est le plus grand de la gamme d’Apple, après le retrait du modèle de 17 pouces en 2012. Ce nouveau modèle, avec son écran déployé de près de 20 pouces, promet d’offrir une expérience utilisateur améliorée, bien que les détails précis de sa conception restent encore sous voile. Kuo est la quatrième source à mentionner la possibilité d'un MacBook de 20 pouces, avec l'analyste Ross Young, le journaliste Mark Gurman et le site web coréen The Elec.

Ce projet audacieux est le seul appareil pliable pour lequel Apple a établi un calendrier de développement, Bien qu’il y ait des rumeurs sur le développement d’iPad et d’iPhone pliables, les informations concernant leur annonce et leur mise sur le marché restent incertaines.



L’annonce de Kuo ne donne pas de détails supplémentaires sur les caractéristiques ou les spécifications techniques de ce MacBook pliable. Cependant, l’idée même d’un ordinateur portable Apple de cette taille et de cette flexibilité suscite déjà une immense curiosité.