Le MacBook 12 pouces de 2015 bientôt obsolète

Selon un mémo interne obtenu par nos amis de MacRumors, Apple a considérera que le MacBook original de 12 pouces sera obsolète à partir du 30 juin. Cette désignation signifie que l'ordinateur portable ne pourra plus être réparé ni entretenu dans les Apple Stores et chez les fournisseurs de services agréés Apple, car les pièces détachées ne seront plus disponibles.

C’est quoi un produit obsolète chez Apple

Un produit est considéré comme technologiquement obsolète par Apple lorsque plus de sept ans se sont écoulés depuis son lancement initial. Le MacBook 12 pouces original a été abandonné en avril 2016 avec l'introduction d'un modèle de deuxième génération offrant des fonctionnalités améliorées. Par conséquent, l'ordinateur portable a largement dépassé le seuil minimal.

Lancé en mars 2015, le MacBook 12 pouces était réputé pour son design fin et léger, pesant seulement 920 grammes. Il a également été le premier ordinateur portable d'Apple à être dépourvu de ventilateur. Son prix initial était de 1 299 €, et les spécifications standard comprenaient un processeur Intel Core M à double cœur cadencé à 1,1 GHz, une carte graphique Intel intégrée, 8 Go de RAM et un disque dur SSD de 256 Go.



Les caractéristiques marquantes du design du MacBook 12 pouces incluaient un unique port USB-C pour la charge et le transfert de données, un trackpad Force Touch qui a depuis fait son chemin sur toute la gamme, ainsi qu'une conception de batterie en terrasse qui permettait d'intégrer une batterie plus grande dans le châssis fin de l'ordinateur portable.



Cependant, le MacBook 12 pouces a également été le premier modèle à intégrer le clavier papillon d'Apple, qui a souffert de nombreux problèmes et a finalement été retiré de toute la gamme MacBook après des années de plaintes et de litiges. Apple a effectué la dernière mise à jour du MacBook 12 pouces en juin 2017 et a cessé de le produire en juillet 2019.