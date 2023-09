iPhone 12 : la mise à jour corrective pour le problème de rayonnement est prête pour la France

Le 12 septembre, Apple présentait ses nouveaux iPhone 15 et Apple Watch au monde entier. Pendant cet événement, la France a pris la décision de suspendre les ventes d’iPhone 12 suite à un niveau de rayonnement trop élevé. Face à cette polémique et pour éviter le rappel très coûteux des iPhone 12, Apple vient de préparer une mise à jour logicielle qui serait prête selon le ministère du numérique, via Reuters.

Les iPhone 12 en France vont recevoir une mise à jour

Face à une suspension potentielle de la vente de l’iPhone 12 sur le territoire français en raison de préoccupations liées à un rayonnement non conforme, Apple a récemment annoncé une mise à jour logicielle destinée à rectifier cette situation.



Cette mise à jour est actuellement soumise à l’examen des autorités françaises compétentes, les enjeux sont considérables pour Apple qui en l’absence d’une telle mise à jour, aurait été sous la menace d’une procédure de rappel coûteuse en France.

Apple a toujours soutenu que l’iPhone 12 était en conformité avec les normes internationales en matière de rayonnement. Cette affirmation se trouve néanmoins mise à l’épreuve par des préoccupations non seulement françaises, mais également de pays voisins, telle la Belgique.



Prévue dans les prochains jours, cette mise à jour a pour objectif de s’aligner sur les critères spécifiques établis par la France. Dans un souci de transparence, Apple aborde cette mise à jour avec le sérieux et la rigueur qu’elle accorde à ses habituels correctifs logiciels. Reste à savoir quel numéro elle portera, iOS 17.X ou un patch add-on.