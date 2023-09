DAS iPhone 12 : les employés muets, la Belgique suit la France et mise à jour à venir

Cette semaine a été marquée par l'évènement Wonderlust d'Apple, mais ce dernier a été quelque peu gâché en France par l'Agence nationale des fréquences (ANFR) qui a exhortée la société à stopper toutes les ventes d'iPhone 12 et même à annoncer un rappel en raison de préoccupations concernant les normes de radiation, le fameux DAS.



Bien que l'entreprise ne soit pas d'accord avec les accusations, d'autres pays européens semblent être d'accord avec la France. Au milieu de cette situation, Apple aurait demandé à ses employés de garder le silence sur les niveaux de radiation de l'iPhone 12.



Mise à jour de 11h20 : Apple a assuré qu’elle allait mettre à jour l’iPhone 12.



« Après discussions et comme demandé (mardi) par l'ANFR (l'agence des fréquences), le constructeur Apple m'a assuré qu'il mettrait en place dans les prochains jours une mise à jour sur l'iPhone 12 », a affirmé Jean-Noël Barrot via l'AFP.

Motus et bouche cousue chez Apple France

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple a conseillé à son équipe d'assistance technique de ne fournir aucune information lorsque les consommateurs posent des questions sur les risques de radiation. Les employés ont reçu pour instruction de dire qu'ils "n'ont rien à partager". Il leur a également été demandé d'insister sur le fait que les téléphones ne peuvent pas être retournés ou remplacés deux semaines après l'achat. Ils doivent au contraire rappeler que "tous les produits Apple sont soumis à des tests rigoureux pour s'assurer qu'ils sont sûrs, conformément aux directives".

Selon le régulateur français, les iPhone 12 dépassent les limites légales d'exposition aux radiations. Jean-Noël Barrot, ministre chargé du Numérique, a averti Apple qu'elle devait publier une mise à jour logicielle pour réduire les niveaux de radiation émis par l'iPhone 12. Sans quoi, l'appareil sera tout bonnement interdit dans le pays.



Bien sûr, Apple affirme que l'iPhone 12, comme tous ses autres appareils, est sans danger pour les consommateurs, rappelant que les tests de DAS sont effectués par ses soins mais aussi des laboratoires indépendants un peu partout dans le monde. Par chance, l'entreprise vient d'abandonner l'iPhone 12 après l'annonce de l'iPhone 15, mais la France s'inquiète également pour les personnes qui ont déjà acheté le téléphone.



L'iPhone 12 a été annoncé en octobre 2020 avec quatre versions différentes : l'iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max. Apple ne vend plus aucun de ces modèles officiellement, bien que vous puissiez encore les trouver dans d'autres magasins.

La Belgique surenchérit

Non content d'avoir une situation de crise à gérer avec la France, Apple fait face à des allégations similaires en Belgique, Allemagne et Espagne. Le régulateur belge a déjà confirmé qu'il "examinait les risques potentiels pour la santé" concernant l'appareil.

Tout savoir sur le DAS de l'iPhone 12

Volontairement, les niveaux de DAS (débit d'absorption spécifique) imposés dans la plupart des pays se situent largement en dessous des niveaux dits "dangereux". La limite est fixée à 4 watts par kilogramme (contre 2 au Japon ou 1,6 aux USA), Même à 5,74 W/kg comme évoqué par la France, un iPhone 12 présente peu de risques pour la santé de ses utilisateurs, d'autant que les DAS « tête » et « tronc » sont conformes.



Bon à savoir, le DAS des iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max n'excède pas le seuil de 4 W/kg, seul l'iPhone 12 serait dans ce cas, trois ans après sa sortie. Rappelons d'ailleurs que ce seuil est calculé dans les pires conditions, à savoir un signal réseau très faible. Plus il est élevé, plus il indique que l'appareil fait chauffer la peau en contact avec celui-ci.