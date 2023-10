iPhone 12 : c'est le grand retour en France !

Lors de l'Apple Event de la rentrée, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) avait émis un communiqué sur son site et sur les réseaux sociaux pour signaler que l'iPhone 12 dépassait le DAS "membre" maximal autorisé sur notre territoire. Sous menace d'un programme de retour obligatoire dans toute la France, Apple a été contraint de publier une mise à jour logicielle pour corriger ce problème de DAS. Cette histoire est désormais close depuis hier soir grâce à la publication d'iOS 17.1 !

La commercialisation peut reprendre

Bonne nouvelle si vous vivez en France métropolitaine et que vous souhaitiez acquérir un iPhone 12 ces dernières semaines, l'iPhone qui était interdit à la vente depuis plus d'un mois est désormais de retour chez les revendeurs et les opérateurs ! L'ANFR qui avait interdit la vente jusqu'à la disponibilité de la mise à jour corrective vient de donner son feu vert ce matin pour un retour de l'iPhone 12. L'ensemble des opérateurs français ont ajouté l'iPhone 12 dans leur catalogue, tout comme les revendeurs agréés (Fnac, Cdiscount...) qui peuvent à nouveau accepter les nouvelles commandes et expédier des iPhone 12.



Quelques heures après la publication d'iOS 17.1, l'ANFR a indiqué "prendre acte" de la mise à jour publié par Apple pour respecter la valeur limite de DAS « membre » en France métropolitaine. Une bonne chose pour Apple qui aura longtemps travaillé sur la mise à jour corrective avant de la mettre à disposition en France, mais aussi dans le reste du monde.

Le retrait de la commercialisation se poursuit en outre-mer

Si cette décision concerne la France métropolitaine, ce n'est pas le cas pour l'outre-mer, l'ANFR a indiqué dans son communiqué que les départements d'outre-mer doivent conserver l'interdiction de vente des iPhone 12.

Voici ce que dit l'Agence nationale des fréquences à ce sujet :

Cette évolution logicielle n’étant pas fonctionnelle dans les départements d’outre-mer, le retrait du marché de l’iPhone 12 est maintenu dans ces départements (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) ainsi qu’à Saint-Martin. L’ANFR prend acte du principe de l’inclusion de cette fonctionnalité dans une prochaine mise à jour prévue par Apple pour ces territoires d’ici la fin de cette année. Les autres territoires d’outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, TAAF, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Polynésie française) relèvent d’autres cadres juridiques.

Le DAS (Débit d'Absorption Spécifique) est une mesure qui indique la quantité d'énergie électromagnétique absorbée par le corps humain lors de l'utilisation d'un appareil électronique. Le DAS "membre" se réfère spécifiquement à l'énergie absorbée par les membres du corps, comme les bras ou les jambes, lors de l'utilisation de l'appareil. Cette mesure est importante, car elle peut aider à évaluer l'exposition aux ondes électromagnétiques et à s'assurer que celle-ci reste dans des limites considérées comme sûres par les autorités de santé.



Les iPhone 12 avec iOS 17.1 sont désormais à 3,94 W/kg, comparé à avant où Apple dépassait les 4 W/kg, ce qui n'était pas conforme avec la norme en vigueur en France.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.