iOS 26 simplifie le geste "retour" sur les grands iPhone

Dans la bêta d’iOS 26, Apple a affiné le geste de balayage pour revenir en arrière afin d’améliorer la navigation sur les iPhones les plus grands. Si le geste persiste, il a été grandement modifié pour être déclenché plus facilement.

Une accessibilité accrue

Jusqu'à iOS 18, de nombreuses applications permettent de revenir à l’écran précédent en balayant avec le pouce depuis le bord gauche de l’écran. Cela est plus pratique que de toucher un bouton de retour dans le coin supérieur gauche, surtout en utilisant une seule main. Cependant, déclencher ce geste nécessitait de commencer le balayage depuis le bord même de l’écran, ce qui pouvait être difficile avec de petites mains ou sur des appareils plus grands comme l’iPhone 16 Plus ou l'iPhone 16 Pro Max. Mais cela fonctionne aussi sur l'iPhone 15 Pro ou tout autre modèle.

Dans iOS 26, Apple a simplifié cela en permettant de démarrer le geste de balayage pour revenir en arrière depuis n’importe quel point de l’écran, comme le milieu, tant qu’aucun élément interactif de l’interface n’est touché.



Le geste fonctionne actuellement dans des applications système comme Réglages, Contacts, Musique et l’App Store, avec un support dans certaines applications tierces. Une adoption plus large interviendra lors de la sortie d’iOS 26 en version finale cet automne. Les développeurs devront utiliser le SDK 26 et donc Xcode 26.