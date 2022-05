L'iPhone 4S bientôt obsolète, l'iPad Pro 2015 et l'Apple TV HD vintage ?

⏰ Hier à 23:35

Medhi Naitmazi

Apple prévoit d'ajouter plusieurs produits à sa liste de produits obsolètes d'ici un mois, dont l'iPad Pro de première génération et, étonnamment, l'Apple TV HD. De son côté, l'iPhone 4S sera rangé dans la catégorie "obsolète". C'est dans un mémo interne distribué aux Apple Stores et aux fournisseurs de services agréés Apple que nos confrères de MacRumors ont eu l'information.

C'est quoi un produit vintage ?

Un produit devient "vintage" lorsque plus de cinq ans se sont écoulés depuis la dernière fois qu'Apple a mis le produit en vente. Les produits vintage n'étaient auparavant pas éligibles pour un service chez Apple, mais les Apple Stores et les fournisseurs de services agréés proposent désormais des réparations pour les produits vintage pendant deux années supplémentaires, sous réserve de la disponibilité des pièces. Les produits obsolètes sont donc ceux sortis il y a plus de sept ans.

Le premier iPad Pro

Sorti en novembre 2015, l'iPad Pro original était doté d'un écran de 12,9 pouces, nettement plus grand que l'écran de 9,7 pouces des tablettes précédentes. Concomitamment, Apple a introduit le Smart Keyboard et l'Apple Pencil, qui ont fait de l'iPad Pro un concurrent plus direct des tablettes hybrides comme la Surface de Microsoft.



L'iPad Pro 2015 était également doté de la puce A9X d'Apple, d'une caméra arrière de 8 mégapixels, d'un bouton Touch ID et de quatre haut-parleurs. Son prix démarrait à 899€ pour un modèle Wi-Fi uniquement avec 32 Go de stockage, des modèles 4G LTE étant également proposés.

Apple TV HD

Curieusement, l'Apple TV HD serait également classé comme ancien modèle à la fin du mois de juin, bien qu'Apple continue de vendre l'appareil avec 32 Go de stockage.



L'Apple TV HD est sortie pour la première fois en octobre 2015 en tant qu'Apple TV de quatrième génération et a été rebaptisée après le lancement de l'Apple TV 4K en septembre 2017. Parallèlement à l'Apple TV 4K, l'Apple TV HD a également commencé à être livrée avec une télécommande Siri légèrement modifiée. Peut-être s'agit-il de la première variante de la box.



Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple prévoit de sortir une nouvelle Apple TV 4K au cours du second semestre 2022 avec un prix plus bas.

Adieu iPhone 4S

Le mémo indique enfin que l'iPhone 4S sera classé comme "obsolète" à la fin du mois de juin. Il ne sera plus éligible pour le service matériel, sauf dans quelques régions spécifiques du monde.



Apple a annoncé l'iPhone 4S en octobre 2011 comme le premier appareil équipé de Siri. L'appareil présentait un design similaire à celui de l'iPhone 4, avec des caractéristiques telles qu'un écran de 3,5 pouces, une puce A5, un connecteur Dock à 30 broches et un appareil photo arrière de 8 mégapixels.

En outre, les modèles 32 Go de l'iPhone 6s et de l'iPhone 6s Plus seront également classés comme millésime à la fin du mois de juin, indique le mémo.