Apple baisse le prix de l'iPhone en Inde, l'iPad bientôt assemblé sur place

Quelques jours après avoir appris que l'Inde baissait de 5 % la taxe d'importation sur les produits électroniques, voilà Apple en profite pour réduire les prix de l'iPhone là-bas. C'est une première qui pourrait être suivie par une nouvelle étape pour l'entreprise américaine : l'assemblage de l'iPad dans le pays.

L'iPhone est moins cher en Inde

L'Apple Store en ligne affiche effectivement une baisse de prix sur tous les iPhone vendus en Inde, de l'ordre de 3 à 4 % selon le modèle. Alors qu'on pensait qu'Apple allait augmenter sa marge suite à la réduction des droits d'importation sur les smartphones de 20 % à 15 % en Inde en date du 23 juillet, la société dirigée par Tim Cook a pratiquement tout "laissé" aux futurs clients. C'est même la première fois qu'Apple baisse les prix de ses modèles Pro en Inde, avec des réductions allant de 300 roupies (3,30 €) pour des modèles comme les iPhone 13, iPhone 14 et iPhone 15, jusqu'à 6 000 roupies (66 €) pour l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Ainsi, l'iPhone 15 Pro est désormais vendu 129 800 Roupie indienne, soit 1 427 euros. C'est toujours bien plus cher qu'en France où le téléphone est vendu 1 230 euros, hors promotion.



La réduction des droits d'importation fait partie d'une stratégie économique plus large de l'Inde visant à stimuler la fabrication locale et à s'intégrer davantage dans la chaîne d'approvisionnement électronique mondiale. En réduisant le coût des smartphones haut de gamme comme l'iPhone, le gouvernement indien cherche à rendre ces appareils plus accessibles à une plus grande partie de la population, un marché devenu crucial face au ralentissement de la croissance d'autres régions comme la Chine.

L'iPad indien

Foxconn, principal fabricant pour Apple, envisage d'assembler des iPad dans son usine de Tamil Nadu, en Inde, selon The Economic Times. Cette initiative marquerait une expansion significative de la production d'Apple en Inde, qui s'était jusqu'à présent concentrée sur les iPhones, et reflète la confiance dans les capacités croissantes de la chaîne d'approvisionnement indienne. Des discussions entre Foxconn et le gouvernement indien ont apparemment déjà eu lieu.

Les opérations d'assemblage d'Apple en Inde ont considérablement augmenté ces dernières années, avec environ 14 % de tous les iPhones actuellement produits dans le pays, dont les derniers iPhone 15. Ce chiffre devrait continuer à croître à mesure que Foxconn et d'autres partenaires développent leurs installations en Inde. Foxconn a déjà investi massivement dans de nouvelles usines de fabrication au Karnataka et au Tamil Nadu, et l'assemblage potentiel des iPad en Inde pourrait permettre à Apple d'accroître encore sa présence dans le pays, tout en évitant les droits de douane. Les consommateurs profiteraient de prix plus attractifs.