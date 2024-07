L’Inde prend des mesures pour réduire le coût d’importation des iPhone

Depuis quelques années, le gouvernement indien est déterminé à réduire le taux de chômage dans le pays. Pour cela, l’Inde a conscience qu’elle a besoin de grandes entreprises étrangères comme Apple pour créer une masse d’emplois. Une nouvelle mesure de l’Inde vise à avantager l’importation et la production des iPhone, principalement pour pousser Apple à accélérer davantage ses projets dans le « Made in India » plutôt que le « Made in China ».

La dernière initiative de l’Inde pour réduire les frais d’Apple

L’Inde a pris une initiative stratégique pour attirer davantage d’investissements étrangers et renforcer son industrie technologique en abaissant les droits à l’importation. Cette mesure, saluée par les acteurs de l’industrie, promet de transformer le paysage manufacturier indien, en particulier pour des entreprises comme Apple.



En baissant le taux d’importation de 20 % à 15 %, l’Inde cherche à alléger les coûts pour les entreprises qui importent des produits finis et des composants.

Pour Apple, cette réduction des droits à l’importation est une aubaine. Non seulement elle diminue les coûts liés à l’importation des iPhone, mais elle rend également la fabrication locale plus rentable. Apple, qui a déjà commencé à produire certains modèles d’iPhone en Inde, pourra ainsi renforcer cette production locale en bénéficiant de coûts réduits et de la suppression partielle des taxes à l’importation.

Une production locale croissante

Depuis quelques années, Apple a intensifié la production d’iPhone en Inde, une stratégie visant à diversifier sa chaîne d’approvisionnement en dehors de la Chine. La production indienne a connu une croissance conséquente, avec Apple augmentant sa capacité et son volume de fabrication pour répondre à la demande et réduire les risques associés à la concentration de la production en Chine.



La décision de réduire la taxe d’importation à 15 % est une nouvelle positive non seulement pour Apple mais aussi pour d’autres entreprises technologiques utilisant l’Inde comme centre d’assemblage. Cette mesure devrait renforcer l’attrait de l’Inde en tant que destination de fabrication, attirant davantage d’investissements et stimulant l’économie locale.



Grâce à cette réduction de 5 % des droits à l’importation, Apple pourrait réaliser des économies impressionnantes, estimées entre 35 et 50 millions de dollars par an.



Source