Apple va réduire les bordures des iPad en utilisant la même technologie que pour l’iPhone

Plusieurs rapports ont mentionnés la probabilité que les bords des nouveaux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max seront considérablement réduits grâce à la technologie LIPO. Cette avancée devrait aussi être intégré aux futurs générations d’iPad Pro si on en croit une récente révélation du journaliste Mark Gurman.

Des bords très réduits à venir sur l’iPad

Dans la dernière newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg a révélé plusieurs informations croustillantes sur la prochaine génération d’iPhone. Il semble qu’Apple a des projets ambitieux pour minimiser les bordures de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max, ils passeraient de de 2,2 millimètres à 1,5 millimètres. La technique utilisée pour atteindre cette réduction est connue sous le nom de surmoulage à faible pression d’injection (LIPO), une technologie déjà utilisée par l’entreprise pour l’Apple Watch. Elle permet de minimiser les bordures sans compromettre l’intégrité structurelle du dispositif.



Toutefois les iPhone ne seront pas les seuls à bénéficier de cette nouvelle technologie. Gurman confirme également qu’Apple prévoit d’appliquer cette méthode pour réduire les bordures de l’iPad. La firme de Cupertino semble déterminée à affiner encore plus le design de ses tablettes, en particulier pour le prochain modèle de l’iPad Pro qui est actuellement en développement.

En plus de la réduction des bordures, Bloomberg a signalé qu’Apple envisage également une refonte visuelle majeure pour l’iPad. Les détails spécifiques de ce relooking ne sont pas encore connus, mais il semble qu’Apple soit déterminée à repousser les limites du design et de la technologie pour offrir aux consommateurs des iPad toujours plus immersifs et modernes.



Mark Gurman a également parlé d’un changement majeur sur les iPhone 15 « non Pro » qui sortiront en septembre 2023. Il explique que les modèles standard vont abandonner l’encoche, la remplaçant par la “Dynamic Island”, ce qui signifie que l’encoche traditionnelle des iPhone sera bientôt une relique du passé.