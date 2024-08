Le futur MacBook pliable de 20 pouces avec puce M5 sera très cher

La société coréenne LG, leader de l'affichage OLED notamment, aurait pour objectif de commencer la production d'écran pliable pour un MacBook d'environ 20 pouces au quatrième trimestre 2025. Selon les informations partagées aujourd'hui par l'analyste de la chaîne d'approvisionnement, Ming-Chi Kuo, l'appareil aurait un écran « aussi peu froissable que possible », et il ajoute que l'appareil sera « probablement cher ». On s'en doutait.

Le produit Apple dont on rêve !

Dans un billet publié sur Medium, Kuo estime que les livraisons de MacBook pliables dépasseront le million d'unités en 2026, ce qui suggère que l'appareil sera lancé dans environ deux ans si tout se passe bien. De plus, il sera équipé d'une puce M5.

Dans son rapport, Kuo indique que l'ordinateur pourrait venir en plusieurs dimensions. LG Display (LGD) travaille sur deux variantes : 18,8 pouces et 20,25 pouces. La différence entre ces deux tailles est leur facteur de forme plié, correspondant des MacBook de 14-15 pouces et de 13-14 pouces, respectivement.



Mais le plus intéressant concerne évidemment la technologie de "pliage". L'objectif de conception est d'obtenir un panneau sans plis, ce qui entraîne des coûts très élevés pour le panneau et les charnières, dixit l'analyste.

Apple exige une dalle aussi peu froissable que possible.

Selon les estimations préliminaires actuelles, les coûts du panneau et de la charnière s'élèvent respectivement à environ 600-650 dollars et 200-250 dollars. Si les rendements de production s'améliorent considérablement d'ici à la production de masse, ces coûts pourraient diminuer. À date, ils reviennent plus chers que l'assemblage complet d'un MacBook Air M3...



Pour parvenir à ses objectifs, Apple a demandé à LGD (panneau) et Amphenol (charnière) de travailler main dans la main. Par expérience, Apple collabore généralement avec un seul fabricant afin de concentrer ses ressources sur la résolution des problèmes de fabrication posés par ses conceptions innovantes. Mais dans certains cas, elle fait appel à un ami comme dirait l'autre. Par exemple, la caméra à tétraprisme (périscope) de l'iPhone 15 Pro Max a été développée en partenariat avec LGIT (module) et Largan (objectif).



Compte tenu du coût élevé de l'écran (probablement OLED) et de la charnière, le MacBook M5 pliable sera très onéreux. On parle d'un prix proche de celui du Vision Pro, autrement dit près des 4 000 euros. Toutefois, en raison du positionnement plus précis du produit, les livraisons devraient être nettement plus importantes que celles du Vision Pro.



Qui commence déjà à économiser ? Imaginez un MacBook géant entre vos mains... Quel nom aura-t-il ? MacBook Fold ? MacBook Ultra ? Qui dit mieux ?